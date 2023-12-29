Интервал между двумя стартами ракет-носителей компании составил 2 часа 54 минуты. Предыдущий рекорд был равен 4 часам 12 минутам

Под занавес уходящего года компания SpaceX отметилась новыми рекордами. 29 декабря были запущены 95-я и 96-ю миссии компании. До этого лучшим результатом компании был 61 запуск в 2022 году. Рост более чем в полтора раза !

Кроме того, SpaceX сумели обновить свой же рекорд по времени между запусками. В 4:07 по московскому времени на орбиту отправилась ракета-носитель (РН) Falcon Heavy, а уже 7:01 стартовала Falcon 9 (естественно пуски проходили с разных площадок). Таким образом, интервал между двумя запусками компании составил всего 2 часа 54 минуты. Предыдущий рекорд был равен 4 часам 12 минутам.

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Старт ракеты-носителя Falcon Heavy в рамках миссии USSF-52

РН Falcon Heavy в рамках миссии USSF-52 отправила на орбиту многоразовый экспериментальный космоплан X-37B. Случилось это после целой серии переносов старта в начале декабря. Тогда сначала вмешалась погода, потом неисправность наземной инфраструктуры, а далее носитель и вовсе убрали со стартовой позиции. Но теперь всё прошло штатно. Эта миссия проводится в интересах Космических сил США, поэтому подробностей о целях и задачах крайне мало. Предполагается, что аппарат, отправившийся уже в свой 7-й полет, в этот раз будет выведен на совершенно нетипичную для себя геопереходную орбиту с высотой перигея в 185 километров и апогея 35188 километров, наклонение орбиты составит 48°. На подобную возможность указывает использование значительно более грузоподъемной ракеты-носителя, чем во всех предыдущих запусках. Напомню, что ранее для этих целей 5 раз использовалась РН Atlas V и 1 раз Falcon 9.

"X-37B будет проводить испытания по эксплуатации многоразового космического корабля в новых орбитальных режимах, демонстрировать технологии и проводить эксперименты. Он проведёт исследование NASA о воздействии радиации на различные материалы. А эксперимент Seeds-2 подвергнет семена растений воздействию суровой радиационной среды длительного космического полёта. Полученные данные должны проложить путь для будущих длительных космических пилотируемых миссий",

— вот собственно и вся информация, имеющаяся в открытом доступе.

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Вторая миссия сегодняшнего дня более, чем прозаична. Это Starlink-6.36, отправивший на орбиту очередную партию спутников Starlink для обеспечения доступа к широкополосному интернету в труднодоступных местах.