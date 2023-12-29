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Ученые полагают, что Малое Магелланово Облако состоит из двух разных галактик меньшего размера
Новое исследование показывает, что Малое Магелланово Облако на самом деле представляет собой не одну, а две галактики, расположенные почти друг за другом

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Большое и Малое Магеллановы Облака были известны людям с давних времен. В первую очередь, конечно, обитателям Южного полушария, ибо располагаются они именно там. В культурах различных народов Облака воспринимались по-разному. Некоторые южноамериканские племена считали их перьями птиц Нанду, а австралийские аборигены видели в них двух великанов, время от времени спускающихся с небес и душащих спящих людей.

Ученые Северного полушария тоже знали о Магеллановых Облаках. О них писал персидский астроном Ас-Суфи уже в X веке. Для путешественников Магеллановы облака были весьма полезны, так как располагаются вблизи Южного полюса мира, около которого нет ярких звёзд, а, соответственно, являются прекрасным ориентиром.

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Своё нынешнее имя эти небесные объекты получили в честь известного португало-испанского мореплавателя Фернана Магеллана, совершившего первое кругосветное плавание в 1519—1522 годах. Хотя непосредственно сам он не имел прямого отношения к этим удивительным небесным объектам. Облака описал из участников экспедиции Магеллана:  Антонио Пигафетта. Он же сделал предположение, что на самом деле, Магеллановы Облака вовсе не облака, а скопления отдельных звезд.

С развитием астрономии это предположение полностью подтвердилось. В 1847 году Джон Гершель в своем каталоге указал координаты 244 отдельных объектов в Малом Магеллановом Облаке и сделал их краткое описание. Двадцатью годами позже была впервые выдвинута теория, что Магеллановы Облака — это две отдельные от Млечного Пути галактики.

И вот уже долгие годы Магеллановы Облака считаются двумя карликовыми галактиками, расположенными поблизости друг от друга в Южном небесном полушарии. Каждое из них имеет и собственное название, Большое и Малое Магелланово Облако (ММО), в соответствии с их размерами.

Первые сомнения в том, что каждое Облако - это одна галактика, появились еще в конце 80-х годов прошлого века. Некоторые результаты наблюдений указывали на то, что ММО являет собой не одну, а две карликовые галактики. И вот сейчас, в результате новых исследований, международной группе исследователей удалось установить целый ряд фактов, подтверждающих, что Малое Магелланово Облако действительно представляет собой не одну, а две маленькие карликовые галактики, расположенные одна за другой .

Большая международная группа астрономов и астрофизиков нашла доказательства того, что Малое Магелланово Облако — это не одна галактика, а две, расположенные одна за другой, с точки зрения земного наблюдателя. 

Сначала были изучены данные, полученные космической обсерваторией Gaia Европейского космического агентства. Это позволило рассчитать среднюю скорость звезд в разных частях  Малого Магелланова Облака. И она оказалась различной Затем, проанализировав информацию еще от нескольких астрономических комплексов, ученые выяснили, что химический состав двух «частей» ММО заметно отличается.

В результате, исследователи пришли к убеждению, что Малое Магелланово Облако - это не что иное, как две уникальные галактики, расположенные одна почти позади другой относительно Земли. Именно такое расположение и объясняет тот факт, почему до сравнительно недавнего времени не было замечено, что ММО, вероятно, состоит из двух галактик.

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Исследовательская группа также подсчитала, что ближайшая из двух этих галактик находится на расстоянии примерно 199 000 световых лет от Земли, а более далекая — примерно в 215 000 световых лет.

#космос #астрономия #малое магелланово облако #магеллановы облака
Источник: phys.org
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