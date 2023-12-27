«На данный момент я могу финансировать за счет собственных средств или заемных средств практически все, что угодно», — заявляет Илон Маск

По всей видимости, Генеральный директор SpaceX Илон Маск не горит желанием использовать для развития бизнеса широкополосной спутниковой связи Starlink такой инструмент, как публичное размещение акций на бирже. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.

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21 декабря в своем выступлении в социальной сети X (бывший Twitter), он в очередной раз заявил, что не имеет смысла выводить Starlink на биржу и что у него нет проблем со сбором денег для нее в частном порядке. Маск уже несколько лет говорит о том, что у него нет ближайших планов по выделению Starlink и проведению первичного публичного размещения акций (IPO) для сбора денег.

В своей недавней беседе с инвестором Кэти Вуд Маск сказал:

«Я не думаю, что стоит публиковать акции до тех пор, пока у вас не будет чрезвычайно стабильного и предсказуемого потока доходов. Если ваши денежные потоки чрезвычайно стабильны и предсказуемы, тогда выход на биржу не будет проблемой».

Компания SpaceX сейчас продолжает активное строительство спутникового созвездия Starlink. На данный момент на орбите находится свыше 5200 аппаратов. Однако эта цифра всё еще далека даже от запланированных на первом этапе 12000 спутников. Недавно компания сообщила, что у нее более 2,3 миллиона пользователей Starlink, и ее услуги доступны в 70 странах. 2 ноября Маск заявил, что Starlink «достигла безубыточного денежного потока», но не привел никаких дополнительных финансовых подробностей.

Некоторые эксперты полагают, что реальные финансовые показатели компании не столь радужны, как пытается уверить всех Илон Маск. И именно по этой причине, он не торопится проводить ее IPO. Ведь в этом случае придется обнародовать всю финансовую кухню, и могут возникнуть весьма неудобные вопросы. У Маска уже был негативный опыт руководства публичной компанией. Инвесторы попили немало его крови, в то время, когда он находился у руля Tesla и компания регулярно отчитывалась об убытках.

Косвенно это подтверждает и сам Маск, когда сравнивает частную компанию SpaceX и публичную Tesla:

«В SpaceX мы никогда не думаем о квартале. Мы никогда об этом не думаем. Мы не думаем о цене акций. На публичную компанию оказывается огромное давление, чтобы она не имела плохих кварталов. Это может привести к снижению эффективности работы, когда в конце квартала вам придется приложить все усилия, чтобы не разочаровать людей. Вот так оно и есть»

В принципе, желание Маска работать спокойно, без оглядки на ежеквартальные отчеты, вполне понятно. Он хочет выстраивать долгосрочную стратегию, не гонясь за сиюминутным результатом, а такое в публичной компании практически невозможно.

Поскольку на данный момент трудностей с финансированием у SpaceX не просматривается, то Маск вполне может позволить себе такую роскошь.

«На данный момент я могу финансировать за счет собственных средств или заемных средств практически все, что угодно. Честно говоря, мне очень легко собрать практически любую сумму капитала»,

— говорит он.

При этом сверхзадачей Маск считает колонизацию Марса. На достижение именно этой цели он планирует направить огромные суммы денег, которые в перспективе может дать полномасштабное развертывание Starlink.