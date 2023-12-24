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Астронавты НАСА протестировали концепцию лифта от SpaceX для лунного корабля «Артемида»
Астронавты НАСА тестируют концепцию лифта SpaceX для лунного корабля «Артемида»

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Астронавты НАСА Николь Манн и Дуг Уилок приняли участие в тестах макета лифта, разработанного компанией SpaceX для лунной модификации корабля Starship HLS. Он будет использоваться во время миссий «Артемида III» и «Артемида IV».

Согласно плану, корабль «Orion» доставит четырех астронавтов на орбиту Луны, где двое из них перейдут на борт Starship HLS, который в этих миссиях будет выступать в качестве лунного посадочного модуля и места обитания экипажа во время миссии на поверхности нашего спутника. Спустя примерно семь дней он вернет их на борт «Orion».

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Лифт предназначен для перемещения экипажа и оборудования между обитаемой зоной Starship, находящейся в верхней части корабля, и поверхностью Луны. Во время испытаний изучалось взаимодействие астронавтов с конструкцией лифтовой системы, что, кроме функциональной демонстрации конструкции, позволило инженерам получить полезную обратную связь от экипажа.


Макет лифта имеет полномасштабную секцию корзины, включая механические узлы и устройства для управления ею. Астронавты были облачены в скафандры, подобные тем, что сейчас разрабатываются компанией Axiom Space для лунной миссии.

В результате тестирования была получена информация о работе экипажа с различными элементами управления лифтом, такими как защелки ворот, интерфейсы развертывания пандуса для входа и выхода из корзины лифта, доступное пространство для груза и динамические операции во время движения корзины по вертикальной рельсовой системе.

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#космос #spacex #nasa #наса #луна #starship #artemis #nasa artemis #orion #артемида
Источник: phys.org
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