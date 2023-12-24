В 50-х годах прошлого века компания Ford предприняла попытку попиариться на модной в те годы идее использования ядерной энергии на транспорте

Можно с уверенностью утверждать, что 50-е годы прошлого века прошли под знаком атома. Впервые он продемонстрировал свою мощь еще в 1945 году при бомбардировках японских городов Хиросима и Нагасаки, но это была разрушительная мощь. Несколько позже пришло понимание того, что атом может быть и мирным.

В первой половине 50-х появились атомные электростанции. Более того, удалось настолько уменьшить размеры ядерного реактора, что его сумели разместить даже на транспортном средстве. Правда, весьма немаленьком: на подводной лодке длиной почти 100 метров и шириной чуть более 8 метров.

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Были попытки "вписать" ядерный двигатель и в еще более компактные размеры. Так, например, атомный реактор установили на борту самолета Convair NB-36H. Это воздушное судно даже совершило несколько десятков полетов, в том числе с работающим реактором. Но, стоит отметить, что в движение самолет приводили всё-таки обычные двигатели, а отнюдь не ядерные.

Но самый фантастический проект по миниатюаризации атомного движителя решили предложить автомобилестроители, а точнее, компания Ford.

Тогда же свою лепту в программу Эйзенхауэра решил добавить и Детройт — Ford представил проект собственного атомного автомобиля. В 1958 году инженеры компании представили вниманию общественности свой концепт-кар Ford Nucleon, разработанный в рамках исследовательского проекта, который должен был продемонстрировать автомобиль будущего, работающий на энергии атома.

Сейчас трудно с уверенностью сказать, что именно подвигло руководство компании на столь неординарный шаг. Возможно, это было некое всеобщее романтическое увлечение практически неограниченными возможностями, которые сулил новый источник энергии, а, может быть напротив, вполне прагматичное желание пропиарить компанию на модной в те годы теме.

Естественно, что никакого реального ядерного реактора для этого автомобиля не было, да и не могло быть. Поэтому в сопровождающем концепт пресс-релизе, эту проблему обошли весьма изящно, просто высказав предположение, что "в будущем ядерные реакторы станут достаточно компактными, чтобы поместиться в автомобиль".

Автомобиль был выполнен дизайнерами в виде макета в масштабе 3:8, в натуральную величину его не построили.





Но зато заявленные возможности впечатляли ! Запас хода автомобиля без заправки должен был составлять 5000 миль или около 8000 километров ! Это позволяло несколько раз пересечь Соединенные Штаты в различных направлениях. После чего следовало посетить специальную сервисную станцию и просто заменить отработанное ядерное топливо. Всё это напоминает концепцию сменных аккумуляторных блоков для электромобилей.

Больше никаких конкретных характеристик не указывалось. Более того, никто в Ford не мог ответить на вопрос о том, каким именно образом энергия ядерного реактора трансформируется в механическую и как ей можно управлять.

Дизайн Нуклеона получился весьма нетрадиционным. Особенно удивляла очень маленькая колесная база. Если бы автомобиль выполнили в натуральную величину, то она составила бы лишь 176 сантиметров, что заметно меньше, чем у подавляющего большинства машин.

Но, в данном случае, у такого решения есть вполне разумное объяснение. Весьма тяжёлый реактор создавал бы повышенную нагрузку на заднюю ось. Именно ее и призван был компенсировать её большой передний свес и вынесенный вперёд салон, рассчитанный на всего двух человек.

Безудержной фантазии инженеров и дизайнеров Ford о ядерном движителе так и не суждено было сбыться даже сейчас, спустя 65 лет после появления на свет этого концепта. Однако, реализовалось совсем другое их предвидение. В пресс-релизе говорилось о том, что машина будет оснащена "электронными системами, предупреждающими водителя об автомобилях спереди и сзади". Подобными системами активной безопасности сегодня уже трудно кого-то удивить.

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