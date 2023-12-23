Компания пока не раскрыла информацию о клиенте. Источники указывают, что спутники предназначены для Агентства космического развития

Все, кто хоть немного интересуется космонавтикой, безусловно знают компанию SpaceX американского миллиардера Илона Маска, которая является безоговорочным лидером рынка пусковых услуг.

В этом смысле компания Rocket Lab находится в тени своего именитого конкурента. Что, впрочем, не мешает ей поступательно развивать свой бизнес, осваивая всё новые сегменты рынка.

реклама

Буквально на днях стало известно о заключении Rocket Lab контракта на общую сумму более полумиллиарда долларов США на разработку и производство 18 спутников для правительственного агентства США. И, хотя компания пока не раскрыла информацию о заказчике, всё указывает на то, что речь идет об Агентстве космического развития.

SDA, организация Космических сил США, строит ячеистую сеть военных спутников на низкой околоземной орбите, известную как «Пространственная космическая архитектура боевых истребителей». Директор этой организации, Дерек Турнир, в своем выступлении в начале декабря, говорил о том, что агентство находится в процессе переговоров на поставку 18 спутников для расширения военной группировки США на низкой околоземной орбите.

Предполагается, что общее количество спутников в данной группировке будет равно 90. В августе агентство уже объявило о заключении контрактов на сумму 1,5 миллиарда долларов с компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman на поставку 72 спутников. По всей видимости, "недостающие" 18 аппаратов как раз и будут созданы компанией Rocket Lab.

Согласно отчету Rocket Lab SEC, контракт включает базовую сумму в 489 миллионов долларов, а также льготы и опции на сумму 26 миллионов долларов.

«Работы по соглашению начнутся сразу же с поставки заказчику космических аппаратов для запуска, запланированного на 2027 год, эксплуатации спутников до 2030 года и опциона на эксплуатацию спутников до 2033 года».

Rocket Lab, базирующаяся в Лонг-Бич, штат Калифорния, больше известна благодаря своим ракетам-носителям Electron, запускаемым с космодрома в Новой Зеландии. Однако у компании есть также и растущий бизнес по производству космических систем, который включает производство компонентов и космических аппаратов для государственных и коммерческих заказчиков. Компания запустила линейку спутников Photon в 2019 году. В 2022 году она создала дочернюю компанию по национальной безопасности, ориентированную на рынок обороны и разведки США.

Спутник Photon. Фото: Rocket Lab.

Контракт с SDA станет крупнейшим на сегодняшний день в сфере спутниковых операций для Rocket Lab. До этого компания в 2022 году выиграла два контракта на сумму $14 млн на поставку систем разделения для спутников Агентства космического развития.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



