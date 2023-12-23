Сбой в работе второй ступени ракеты-носителя не позволил спутнику выйти на запланированную орбиту. По мнению экспертов, он сгорит в атмосфере в течение 1-2 месяцев

Запуск ракеты-носителя (РН) «Alpha» состоялся 22 декабря 2023 года, на два дня позже первоначально намеченного срока. Свои коррективы внесла погода.

Старт ракеты-носителя Firefly Alpha. Фото: Firefly Aerospace/Тревор Малманн

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Схема выведения полезной нагрузки (ПН) в этом полете предполагала два этапа. На первом, спутник вместе с верхней ступенью РН должен был выйти на переходную орбиту, а затем, приблизительно через 40 минут, повторное включение двигателей второй ступени обеспечило бы формирование требуемой круговой орбиты. После чего произошло бы отделение полезной нагрузки.

Старт РН «Alpha», по всей видимости, прошел строго в соответствии с намеченным планом, и верхняя ступень вместе со спутником вышла на номинальную переходную орбиту. Однако затем компания Firefly в течение продолжительного времени не предоставляла никакой обновленной информации о статусе запуска. Но средства слежения Космических сил США зафиксировали два новых объекта на эллиптических орбитах с перигеем 215 и апогеем 523 километра. Всё это указывало на некорректную работу второй ступени во время формирования рабочей круговой орбиты.

Спустя 12 часов после старта компания подтвердила, что верхняя ступень ракеты дала сбой.

«Запланированный перезапуск двигателя второй ступени «Альфы» не позволил доставить полезную нагрузку на точную целевую орбиту. Мы будем работать с нашими клиентами и государственными партнерами, чтобы изучить производительность этапа 2 и установить основную причину»,

— заявили в компании.

Полезной нагрузкой в этом полете является небольшой спутник, созданный Lockheed Martin и предназначенный для проведения испытаний новой антенны с электронным управлением, которая в перспективе могла бы применяться на широкополосных спутниках.

По сообщениям Firefly, связь со спутником установлена, «и операция миссии сейчас продолжается». Но эксперты обращают внимание на тот факт, что из-за низкого перигея сформированной орбиты аппарат будет интенсивно тормозиться земной атмосферой и срок его существования, по всей видимости, не превысит 1-2 месяцев.

Этот старт был четвертым для РН «Alpha». Во время первого запуска, состоявшегося в сентябре 2021 года, вскоре после старта отключился один из двигателей первой ступени, ракета потеряла управление и была подорвана по команде с Земли. Во втором полете компании удалось вывести в космос небольшой спутник, но орбита не соответствовала расчетной, и он сгорел в атмосфере черезе несколько дней. Полностью успешным оказался лишь третий старт «Alpha» в сентябре 2023 года.

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Однако компания Firefly полна оптимизма: на 2024 год запланировано четыре запуска РН «Alpha», а на 2025-й - целых шесть. Более того, согласно заявлению Билла Вебера, исполнительного директора Firefly, компания работает над созданием новых производственных мощностей, способных выпускать до 24 РН «Alpha» в год.