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SPIEGEL: Израильские солдаты убили трех заложников, несмотря на поднятый белый флаг
Во время военной операции в секторе Газа израильские солдаты убили трех своих соотечественников, бывших заложниками у ХАМАС. Позже стало известно, что погибшие держали в руках белый флаг.

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В пятницу армия Израиля сообщила, что трое заложников были случайно убиты солдатами во время боевых действий в секторе Газа. Военнослужащие ошибочно приняли их переодетых боевиков во время операции в опорном пункте ХАМАС и расстреляли их.

Трое заложников ХАМАС, державших в руках белый флаг, были застрелены израильскими солдатами в секторе Газа. Как сообщил 15 декабря представитель израильской армии, предварительное расследование подтвердило это.

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По словам израильского военного, инцидент произошел в районе, где шли ожесточенные бои. Многие боевики ХАМАС сражались в гражданской одежде, что могло дезориентировать солдат. В то же время, он признал, что заложники подверглись обстрелу в нарушение израильских правил ведения боевых действий.

Эти шокирующие подробности убийства трех заложников, по всей видимости, приведут к еще большему давлению общественного мнения на израильских военных и правительство под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 

После этого, в пятницу вечером, сотни людей провели демонстрацию в Тель-Авиве в поддержку новой сделки по обмену заложников между Израилем и ХАМАС. На кадрах израильского телевидения видны большие толпы людей, собирающихся в центре города и блокирующих улицу. Они потребовали от правительства добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. 

Яков Аргамани, отец заложника ХАМАС Ноа Аргамани, на демонстрации против правительства Израиля в пятницу вечером в Тель-Авиве Фото:Альберто Пиццоли / AFP

Неся плакаты с именами и фотографиями других заложников, демонстранты направились к штабу израильской армии. Они облили улицу красной краской.

«Ваше время истекает! Немедленно верните их домой!» 

— скандировали демонстранты.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал смерть троих заложников «невыносимой трагедией» и выразил соболезнования семьям.

Критика действий правительство и армии Израиля продолжает нарастать во всем мире. Не являются исключением и ближайшие союзники Израиля. Президент США Джо Байден недавно заявил, что израильтянам следует сосредоточиться на вопросе о том, как они могут пощадить мирное население. Вооруженным силам следует «быть более осторожными» в борьбе с ХАМАС.

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#хамас #цахал #палестино-израильский конфликт #палестина и израиль #заложники #цахал в секторе газа
Источник: spiegel.de
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