Финансирование покупки электромобилей истекает в воскресенье 17 декабря. На две недели раньше запланированного срока. В 2024 году ожидается сокращение продаж "электричек"

Федеральное правительство Германии, в которое входят и представители партии "Зеленых", поставило амбициозную цель: добиться, чтобы к 2030 году по дорогам страны передвигались 15 миллионов полностью электрических автомобилей.

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Федеральный министр экономики Роберт Хабек («Зеленые») на автосалоне IAA в Мюнхене

Фото: Свен Хоппе

С этой целью широко применялась практика выплаты субсидий покупателям "электричек". Так, например, покупатели автомобиля стоимостью в 40 000 евро получали экологический бонус в размере 4 500 евро. Всего, по данным Федерального министерства экономики, с 2016 года было выплачено в общей сложности десять миллиардов евро за, примерно, 2,1 миллиона автомобилей.

Этот "аттракцион неслыханной щедрости" должен был закончиться в начале 2024 года. Однако, Министерству экономики пришлось пойти на крайне непопулярный шаг: прекращение субсидирования на две недели ранее запланированного. Было объявлено, что с 17 декабря больше нельзя подавать новые заявки на так называемый экологический бонус.

Заявки, полученные до этого срока, будут обработаны в порядке поступления и одобрены, при условии выполнения всех требований к их оформлению. При этом покупатели автомобилей имеют право на подачу заявки лишь в том случае, если машина уже зарегистрирована.

Злой иронией является тот факт, что руководит министерством экономики Роберт Хабек, представитель партии "Зеленых".

Причиной столь непопулярных мер стала экономия. Государственные субсидии на покупку экологически чистых электромобилей финансировались из Фонда климата и трансформации (KTF). Однако постановление Федерального конституционного суда лишило KTF 60 миллиардов евро, которые ему больше не доступны.

По мнению экспертов, последствия прекращения финансирования могут быть весьма серьезными. Скорее всего, продажи таких автомобилей в 2024 году снизятся. Впервые после десятилетия непрерывного роста.

«Мы рассчитываем [что будет продано] на 90 000–200 000 меньше автомобилей»,

— говорит автомобильный эксперт Фердинанд Дуденхёффер в интервью газете «Handelsblatt».

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