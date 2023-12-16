Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
scvitaly
SPIEGEL: правительство Германии досрочно прекращает субсидирование покупки электромобилей
Финансирование покупки электромобилей истекает в воскресенье 17 декабря. На две недели раньше запланированного срока. В 2024 году ожидается сокращение продаж "электричек"

реклама

Федеральное правительство Германии, в которое входят и представители партии "Зеленых", поставило амбициозную цель: добиться, чтобы к 2030 году по дорогам страны передвигались 15 миллионов полностью электрических автомобилей.

реклама

Федеральный министр экономики Роберт Хабек («Зеленые») на автосалоне IAA в Мюнхене

 Фото: Свен Хоппе

С этой целью широко применялась практика выплаты субсидий покупателям "электричек". Так, например, покупатели автомобиля стоимостью в 40 000 евро получали экологический бонус в размере 4 500 евро. Всего, по данным Федерального министерства экономики, с 2016 года было выплачено в общей сложности десять миллиардов евро за, примерно, 2,1 миллиона автомобилей.

Этот "аттракцион неслыханной щедрости" должен был закончиться в начале 2024 года. Однако, Министерству экономики пришлось пойти на крайне непопулярный шаг: прекращение субсидирования на две недели ранее запланированного. Было объявлено, что с 17 декабря больше нельзя подавать новые заявки на так называемый экологический бонус.

Заявки, полученные до этого срока, будут обработаны в порядке поступления и одобрены, при условии выполнения всех требований к их оформлению. При этом покупатели автомобилей имеют право на подачу заявки лишь в том случае, если машина уже зарегистрирована.

Злой иронией является тот факт, что руководит министерством экономики Роберт Хабек, представитель партии "Зеленых".

Причиной столь непопулярных мер стала экономия. Государственные субсидии на покупку экологически чистых электромобилей финансировались из Фонда климата и трансформации (KTF). Однако постановление Федерального конституционного суда лишило KTF 60 миллиардов евро, которые ему больше не доступны.

По мнению экспертов, последствия прекращения финансирования могут быть весьма серьезными. Скорее всего, продажи таких автомобилей в 2024 году снизятся. Впервые после десятилетия непрерывного роста.

«Мы рассчитываем [что будет продано] на 90 000–200 000 меньше автомобилей», 

— говорит автомобильный эксперт Фердинанд Дуденхёффер в интервью газете «Handelsblatt».

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде


#электромобили #германия #зеленые технологии #партия зеленых
Источник: spiegel.de
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В новом фильме Netflix «Оставь мир позади» автомобили Tesla восстают против людей
Германия борется с одиночеством
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
90
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
22
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
5
Три мировые державы приступают к разработке истребителя шестого поколения
4
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
8
Что будет делать Европа без российского газа: планы по производству метана
3
Опубликован список из 117 мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат прошивку HyperOS
3
Спутниковый интернет Илона Маска скоро может стать доступен на смартфонах
1
Атмосфера Марса раздулась, как воздушный шар, когда прекратился солнечный ветер
2
Intel выпустила драйверы с поддержкой графики Core Ultra и улучшениями для Battlefield 1
+
MSI представила первую за долгое время видеокарту в серии Cyclone
+
Эксперт: модернизированный вертолёт Ка-52М оснащается вооружением с «фантастическими» параметрами
+
В России построят 7 новых атомных электростанций
3
Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
2
В Румынии обнаружили обломки российского дрона-камикадзе
8
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
8
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
10
В США приговорили к тюремному заключению агента ФБР, работавшего на российского олигарха Дерипаску
+
Доходность видеокарты Nvidia RTX 4090 в моменте достигала $24 США
5
Китай запустил на орбиту сверхсекретный многоразовый космический самолет
2

Популярные статьи

О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
1
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
66
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
1
Календарь выхода игр на декабрь 2023 и начала 2024 года
+
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
12
В Саудовской Аравии возведут комплекс футуристических высококлассных бутик-отелей
2
Мини-сериал Сёгун (SHOGUN 2024) - надвигается буря
+
Во Вселенной было два Больших взрыва: Выдвинута новая гипотеза происхождения тёмной материи
11

Сейчас обсуждают

Zepp Brannigan
21:18
хех, это та же команда, что и сверхпроводник при комнатной температуре изобрели ?
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
ALFik
21:13
Зная жадную НВ цены будут примерно такие: 4080 - 1250-1300$ 4070ti - 850-900$ 4070 - 650-700$
Стали известны даты продаж видеокарт RTX 4000 SUPER
Vito Vago
21:12
Они же все (хохлопитеки) свои ноги кипятком ошпарят от такого "счастья", ходить не смогут.
Российская дальняя авиация провела пятичасовой полёт над акваторией Балтийского моря
Китя.
21:10
Так говоришь кобудто не щупал зеленой карты. не давно слил 3070ti поверь с dlss и лучами было время поиграться.🎮
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
Vito Vago
21:09
У тебя, небось, сокет 4000... Или Пентиум 2.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
ЧatoБoт
21:05
Данная фаза глобального противостояния закончится с ликвидацией территориального недоразумения с погонялом Украина.
Британский журналист призвал Запад начать переговоры по Украине
Cloudfisher
21:03
shadowstats.com
Диснейленды в США начали урезать цены на билеты вдвое
ЧatoБoт
21:01
КГ/АМ.
Биткоин закрепился в районе $42 000 – что сейчас движет рынком криптовалют
Адри Купри
21:01
Тупая сборка на мертвом сокете за такие деньги.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
Евгений Беликов
20:58
Эти два картофельных "нигера" допрыгаются - будут у Сёмина за генератор отвечать Х)
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем