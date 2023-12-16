Федеральное управление гражданской авиации и Служба охраны рыболовства и дикой природы США попали под перекрестную критику экологических организаций, с одной стороны, и приверженцев космической экспансии, с другой. Удастся ли найти баланс ?

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Службу охраны рыболовства и дикой природы США (FWS) в последние месяцы критиковали часто и охотно. Ведь именно их почитатели Илона Маска, а таковых в мире очень много, считают главными виновниками медленного продвижения разработки системы Starship / Super Heavy.

Сразу после первого испытательного полета, который прошел 20 апреля и завершился потерей контроля над ракетой и, как следствие, ее вынужденным подрывом, Маск бодро пообещал, что следующий пуск может состояться уже через два месяца. Но по факту, нового старта пришлось ждать семь месяцев. Стоит оговориться, что по большей части, вина за эту задержку лежит на самой компании SpaceX, но пару-тройку месяцев "съели" и регулирующие ведомства.

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Старт ракеты-носителя Starship / Super Heavy компании SpaceX во время второго испытательного полет 18 ноября 2023 года

Но теперь FAA и FWS попали под огонь критики с противоположной стороны. Сразу несколько организаций обратились 15 декабря в федеральный суд с очередной жалобой на неблагоприятное воздействие на окружающую среду запусков РН Starship. Подобный иск уже подавался ими против Федерального управления гражданской авиации в мае, вскоре после первого запуска Starship 20 апреля.

В дополнительной жалобе экологические группы — Центр биологического разнообразия, American Bird Conservancy, Carrizo/Comecrudo Nation of Texas, Inc., Save RGV и Surfrider Foundation — указывают на тот факт, что, по их мнению, Федеральное управление гражданской авиации не проанализировало должным образом воздействие первого старта системы на окружающую среду и выдало обновленную лицензию на второй запуск, состоявшийся 18 ноября.

Выдача новой лицензии потребовалась, в том числе, из-за установки компанией SpaceX дренчерной системы для защиты стартовой площадки, получившей серьезные повреждения во время первого запуска. Экологическую экспертизу этой системы и проводила Служба охраны рыболовства и дикой природы США. FWS пришла к заключению, что дренчерная система не приведет к значительным изменениям в окружающей среде. Но, на всякий случай, было рекомендовано ограничить ее использование 30 включениями в год.

Однако экологи полагают, что и FAA, и FWS не выполнили в полном объеме требования Закона о национальной экологической политике (NEPA) в ходе проверки воздействия на окружающую среду запусков Starship. Они

«Не смогли полностью проанализировать последствия запуска 20 апреля и потенциальный ущерб для перечисленных видов [животных] от последующих запусков»,

- заявил Джаред Марголис, старший юрист Центра биологического разнообразия.

Он полагает, что проверка FWS оказалась сконцентрирована лишь на дренчерной системе, а не на воздействии на окружающую среду обломков апрельского запуска.

«Неспособность провести углубленную экологическую экспертизу и разрешение SpaceX продолжать запускать крупнейшие в мире ракеты, которые постоянно взрываются, демонстрирует шокирующее пренебрежение к дикой природе и сообществам»,

— продолжает Марголис.

Но тут со стороны сторонников технического прогресса в дело вступает "тяжелая артиллерия". Сенатор-республиканец Тед Круз, высокопоставленный член сенатского комитета по торговле, полагает, что второй запуск Starship произошел

«после нескольких месяцев задержки, вызванной бюрократической волокитой со стороны различных Агентств, вмешавшихся в этот процесс»

Круз считает, что экологические экспертизы стали причиной «глупых задержек», в условиях конкуренции с Китаем и Россией в космической сфере.

«Я не выступаю за полную отмену наших экологических законов или NEPA. Я просто призываю к тому, чтобы их не применяли тупым способом, замедляющим прогресс».

Заместитель администратора НАСА Пэм Мелрой заявила, что ведутся консультации с некоторыми агентствами по регулированию окружающей среды, с тем, чтобы убедить их в важности такой деятельности, как Starship. Ведь именно этот корабль (точнее, его лунная версия) должен доставить астронавтов НАСА на Луну в рамках миссии «Артемида-3», которая запланирована на конец 2025 года.

«Я могу заверить вас, что НАСА очень тесно сотрудничает с этими регулирующими партнерами и, что они дали понять, что осознают критический характер программы «Артемида» и то, насколько важен ее успех для нации»,

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