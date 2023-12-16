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scvitaly
Запуск последней ракеты-носителя Vega отложен из-за проблемы с баком верхней ступени
Последний в истории запуск РН Vega перенесен с весны на сентябрь 2024 года. Причина - удивительное головотяпство подрядчиков. Баки верхней ступени были попросту выброшены на свалку.

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Европейская космонавтика продолжает пребывать в глубоком кризисе. Ракету-носитель (РН) "Ariane 5" отправили "на пенсию", а ее преемник -  "Ariane 6" - по-прежнему никак не может добраться до стадии летных испытаний. Очередной сбой произошел во время испытаний верхней ступени "в ухудшенных условиях".

В классе легких ракет ситуация тоже нерадостная. Изначальная версия РН "Vega" должна была отправиться "на покой" уже весной 2024 года, уступив место новой модификации "Vega С". В данном случае Европейское космическое агентство (ЕКА) проявило больше благоразумия и, прежде, чем отправить "в отставку" старый носитель, успело подготовить ему смену. Первый полет новой модификации состоялся 13 июля 2022 года и был вполне успешным. Но, видимо, европейцы чем-то прогневали космических богов, и во втором полете ракету ждала неудача. Это случилось 21 декабря всё того же 2022 года. С тех пор, она всё еще "прикована" к Земле. На первый взгляд всё не так уж и страшно, ведь исходная "Vega" всё еще в эксплуатации, но проблема в том, что расчетливые европейцы прекратили выпуск ее компонентов, предполагая переориентацию на РН "Vega С". И в наличии оставалось лишь 2 ракеты старого типа.

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Одна из них два месяца назад благополучно вывела на орбиту целую группу небольших спутников. А вот с другой приключилась история, которая, казалось бы, совершенно немыслима в старушке-Европе.  


Ракета Vega стартовала 8 октября 2023, став первым запуском этого семейства аппаратов после отказа более крупной ракеты Vega C в декабре 2022 года. 

Европейское космическое агентство отложило завершающий полет исходной модификации РН "Vega", запланированный на весну 2024 года, из-за проблемы с верхней ступенью ракеты. Казалось бы, ну что тут такого необычного? Проблемы случаются у всех...

Комизм (или трагизм, это кому как) ситуации заключается в том, что, как неожиданно выяснилось, для верхней ступени ракеты, носящей название Avum, попросту нет баков. Как сообщило 4 декабря издание European Spaceflight, два бака, изготовленные для верхней ступени, таинственным образом пропали на итальянском заводе. Впрочем, спустя некоторое время баки, конечно же, нашлись. На свалке... Раздавленные и абсолютно непригодные для использования...

Теперь перед ЕКА и основным подрядчиком - компанией Avio - стоит непростая задача: найти выход из сложившейся ситуации. Одним из возможных путей является использование старых баков, изготовленных более десяти лет назад для квалификации РН "Vega". Это быстрый, но крайне рискованный вариант.

Другим выходом является применение резервуаров от более крупной ступени Avum+, используемой на РН "Vega С". 

«Это кажется хорошим и осуществимым решением, хотя и потребует некоторой структурной модификации Avum»,

— считает Тони Толкер-Нильсен, директор по космическим перевозкам ЕКА.

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#космос #vega #ракета #ракета-носитель #esa #ека #ракета vega
Источник: spacenews.com
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