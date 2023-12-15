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scvitaly
Электрон возвращается в полет после успешного запуска японского спутника радиолокационной съемки
Электрон возвращается в полет после успешного запуска японского спутника радиолокационной съемки

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Спустя почти 3 месяца после неудачи во время сентябрьского выведения на орбиту спутника радиолокационной съемки, принадлежащего компании Capella Space, ракета-носитель "Electron" вновь вернулась в строй.

14 декабря был успешно запущен спутник QPS-SAR-5 (или Tsukuyomi-1) японской компании iQPS. Аппарат был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 575 километров.

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РН Electron компании Rocket Lab стартовал 14 декабря с японским спутником радиолокационной съемки

Расследование инцидента, проведенное компанией Rocket Lab пришло к заключению, что причиной аварии стало короткое замыкание аккумуляторных блоков и, как следствие, потеря питания. Это произошло из-за возникновения «неожиданной электрической дуги» в источнике питания верхней ступени. По мнению инженеров компании, к проблеме привело сочетание нескольких весьма маловероятных событий, в том числе, пульсация напряжения в системе и трудновыявляемый дефект изоляции.

Rocket Lab удалось в сжатые сроки выявить и решить эту проблему, скорректировав предстартовые наземные испытания, а также изменив конструкцию секции рамы батареи верхней ступени, для предотвращения возникновения дуги.

Этот старт десятым полетом для РН "Electron" в этом году, что является новым рекордом компании. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году и составлял девять запусков.

«Эта веха еще больше укрепляет позиции "Electron" как ведущей малой ракеты-носителя в мире», 

— заявил в своем заявлении Питер Бек, исполнительный директор Rocket Lab. 

Он также подчеркнул тот факт, что "Electron" заняла в 2023 году второе место среди ракет-носителей США по частоте запусков, уступив лишь РН "Falcon 9" компании SpaceX . 

В планах компании на 2024 год значатся 22 запуска "Electron", в том числе две суборбитальные миссии HASTE.

«У нас есть полностью распроданный список на следующий год, и это действительно солидная цифра. Мы с нетерпением ждем продолжения этого рекорда запусков в 2024 году», 

— заявляет Питер Бек.

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#космос #spacex #спутник #ракета-носитель #falcon 9 #rocket lab #ракета electron
Источник: spacenews.com
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