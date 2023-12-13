Федеральная комиссия по связи (FCC) решила не выделять Starlink субсидию на широкополосную связь в сельской местности из-за невыполнения компанией условий конкурса

12 декабря Федеральная комиссия по связи подтвердила своё прошлогоднее решение отказать Starlink в выделении около 900 миллионах долларов в качестве субсидии на широкополосный интернет в сельских районах. Регулятор мотивировал своё решение тем, что услуга, предлагаемая компанией, не отвечает требованиям для участия в Фонде сельских цифровых возможностей (RDOF).

«Федеральная комиссия по связи провела тщательную юридическую, техническую и политическую проверку, чтобы определить, что этот заявитель не выполнил свое бремя, необходимое для получения права на средства»,

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— заявила в пресс-релизе председатель FCC Джессика Розенворсель .

Компания SpaceX в декабре 2020 года выиграла право на предварительную субсидию в рамках первого этапа процесса RDOF и должна была получить 886 миллионов долларов в течение 10 лет. Кроме нее победителями этого этапа стали еще 180 различных организаций, но объем денежных средств, выделяемых SpaceX, был одним из наибольших.

На следующем этапе компаниям было необходимо продемонстрировать предоставление услуг, соответствующие условиям RDOF. И тут случились первые серьезные корректировки в списке победителей. Кроме SpaceX финансирования лишилась и наземная телекоммуникационная компания LTD Broadband, которой причиталась еще более крупная сумма субсидий в 1300 миллионов долларов.

Дело в том, что согласно условиям программы RDOF требовалось обеспечить скорость загрузки данных на уровне 100 мегабит в секунду (Мбит/с) и скорости отправки в 20 Мбит/с. Однако проведенные замеры скорости для Starlink в США в третьем квартале 2023 года показали результат лишь в 64,54 Мбит/с. Скорость отправки составила 9,72 Мбит/с. Это несколько больше, чем годом ранее, но всё же заметно ниже требуемых значений.

В SpaceX категорически не согласны с этим решением. Компания заявила, что «глубоко разочарована и озадачена» отказом Федеральная комиссия по связи. Свое несогласие SpaceX мотивирует тем, что невыполнение требований по скорости произошло за несколько лет до того момента, как у компании должны были возникнуть какие-либо обязательства по этому параметру.

Кроме того, SpaceX обращает внимание на тот факт, что тесты скорости были проведены, в том числе, и в регионах, которые не будут обслуживаться при поддержке RDOF. Таким образом, была получена некая "средняя температура по больнице".

«Это решение напрямую подрывает саму цель RDOF: объединить необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых американцев. Starlink, очевидно, является одним из лучших вариантов (вероятно, лучшим вариантом) для достижения целей RDOF. В действительности, Starlink, пожалуй, единственный жизнеспособный вариант немедленного подключения многих американцев, которые живут и работают в сельских и отдаленных районах страны, где высокоскоростной Интернет с малой задержкой был ненадежным, недоступным или полностью недоступным именно для тех людей, которых RDOF должен был объединить» »,

— написал вице-президент SpaceX Кристофер Кардачи.

Не исключено, что решение Федеральной комиссии по связи имеет и политическую подоплеку. Владелец SpaceX миллиардер Илон Маск в последнее время неоднократно выступал с критикой нынешней администрации. Показателен тот факт, что Брендан Карр и Натан Симингтон, два представителя республиканской партии в комиссии FCC, выразили свое несогласие с решением регулятора об отказе.

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