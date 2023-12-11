Миллиардер Джаред Айзекман сообщил об очередной задержке в реализации программы

"Никогда такого не было, и вот опять ..."

Эта крылатая фраза Виктора Степановича Черномырдина очень точно описывает ситуацию, складывающуюся вокруг первого пилотируемого полета в рамках программы "Polaris".

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Начало этой программы анонсировал в феврале 2022 года Джаред Айзекман, американский миллиардер, основатель компании Shift4 Payments и, по совместительству, обладатель нескольких авиационных рекордов. Это произошло через 5 месяцев после завершения частной миссии "Inspiration4" на Crew Dragon, которую он возглавлял.

Тогда он был уверен, что первый полет по программе "Polaris" может состояться уже в четвертом квартале 2022 года. Но, как выяснилось в дальнейшем, это был чересчур оптимистичный прогноз. Дело в том, что миссия "Polaris Dawn" предполагает первый в истории выход в космос непрофессиональных астронавтов. И, если самих участников полета, можно подготовить к внекорабельной деятельности в достаточно короткие сроки, то с техников всё обстоит заметно сложнее.

Первая миссия программы Polaris, Polaris Dawn, будет включать в себя первый выход в открытый космос в рамках коммерческой миссии.

Во-первых, скафандры, использующиеся астронавтами Crew Dragon, не подходят для продолжительной работы за пределами корабля. И требуется разработка новых костюмов для выхода в космос.

Во-вторых, необходимо внести изменения в конструкцию корабля. Отсутствие шлюзовой камеры требует корректировки программного и аппаратного обеспечения Crew Dragon, с тем, чтобы иметь возможность разгерметизации кабины перед началом выхода в открытый космос и повторной герметизации после его завершения.

В-третьих, требуется углубленное тестирование электроники корабля при работе в среде с более высоким уровнем радиации, поскольку в ходе миссии Polaris Dawn высота орбиты Crew Dragon будет достигать 1400 километров, что заметно выше, чем предыдущих полетах.

По всей видимости, решение перечисленных выше проблем потребовало значительно большего времени, чем предполагалось изначально. С конца 2022 года, миссия была перенесена сначала на лето 2023-го, а затем на начало 2024 года.

Но, как оказалось, этот срок тоже не окончательный. 9 декабря Джаред Айзекман сообщил, что теперь запуск Polaris Dawn намечен на апрель 2024 года.

«Апрель — это цель запуска, и темпы обучения ускоряются»,

— написал он в соцсетях.

Кроме того, Джаред Айзекман сообщил, что в этот день присутствовал на тестировании скафандров для выхода в открытый космос (EVA) в SpaceX.

Эти сообщения в социальных сетях стали единственной информацией, предоставленной командой программы "Polaris" за последние месяцы. Последнее обновление на сайте было опубликовано в мае.

Впрочем, подобные сдвиги "вправо" являются вполне обычными в космонавтике.

«Это программа развития с амбициозными целями. Следует ожидать сбоев в графике»,

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— написал Айзекман 9 декабря.