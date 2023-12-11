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scvitaly
Первый запуск ракеты-носителя "Vulcan Centaur" переносится на январь 2024 года
Дополнительное время необходимо, чтобы завершить генеральную репетицию запуска

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Похоже, что всё идет к тому, что первый запуск ракеты-носителя (РН) "Vulcan Centaur", разрабатываемой компанией United Launch Alliance, будет отложен, по крайней мере, на пару недель. Это необходимо, чтобы завершить генеральную репетицию.

Ракета-носитель Vulcan от альянса ULA

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Собственно говоря, 8 декабря ULA уже сделала попытку провести репетицию обратного отсчета (WDR). Во время этого теста РН «Vulcan» и ее верхняя ступень «Centaur» были заправлены топливом и прошли обратный отсчет, который был остановлен непосредственно перед зажиганием двигателя.

Однако, Тори Бруно, исполнительный директор ULA, 10 декабря сообщил, что компания не смогла завершить генеральную репетицию, из-за того, что возникли некоторые проблемы с наземным оборудованием, отметив при этом, что сама ракета-носитель "работала хорошо". 

«Мне бы хотелось [провести] ПОЛНЫЙ WDR перед нашим первым полетом, так что канун Рождества, скорее всего, уже закончился», 

- написал Тори Бруно в соцсетях.

Говоря о "кануне Рождества" он намекал на то, что ранее запуск был запланирован на 24 декабря. Следующее окно для запуска, по словам исполнительного директора ULA,  откроется только 8 января 2024 года и продлится 4 дня. Это ограничение обусловлено характером полезной нагрузки (ПН), выводимой "Vulcan Centaur". В своем первом полете РН должна отправить в космос лунный посадочный модуль "Peregrine", разработанный компанией Astrobotic. Ранее ни ULA, ни Astrobotic не называли конкретную возможную дату следующего запуска, в случае переноса старта.

Ранее Джон Торнтон, исполнительный директор Astrobotic, заявлял, что компания прекрасно понимает и принимает все риски, обусловленные запуском лунного аппарата при помощи ракеты-носителя, еще ни разу не летавшей в космос.

«Мы пытаемся запустить [аппарат] и приземлиться на поверхность Луны за небольшую часть того, что это стоило бы в противном случае. При этом мы должны были найти правильный баланс риска и вознаграждения. Мы пошли на некоторый риск при запуске новой машины, но нас утешает тот факт, что это United Launch Alliance, и у них действительно звездный послужной список успеха», 

— сказал он. 

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Изменение графика может привести к тому, что в течение одной недели с мыса Канаверал будут запущены сразу два лунных корабля, поскольку на 12 января запланирован старт аппарата IM-1 от компании Intuitive Machines, который полетит на РН Falcon 9. 4 декабря компания сообщила, что посадочный модуль прибыл на технологический комплекс на мысе Канаверал.

#космос #луна #ракета-носитель #vulcan #ula #vulcan centaur
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