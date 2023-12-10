В ночь с 11 на 12 декабря астероид пройдет перед Бетельгейзе и вызовет редкое звездное затмение, которое смогут наблюдать миллионы людей

На днях произойдет достаточно редкое астрономическое событие: затмение звезды астероидом. Одна из наиболее ярких звезд нашего ночного неба - Бетельгейзе - на короткий срок окажется заслоненной от наземных наблюдателей астероидом Леона, имеющем "прописку" в главном поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и Юпитера.

Изображение Бетельгейзе, полученное космическим телескопом "Хаббл"

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Этим необычным явлением смогут насладиться обитатели довольно узкой полоски поверхности Земли, протянувшейся от Таджикистана и Армении, через Турцию, Грецию, Италию и Испанию до Майами, Флориды и до части Мексики. Случится это в ночь с 11 на 12 декабря. При чем наблюдателям нельзя отвлекаться ни на секунду, потому что затмение продлится не более 15 секунд.

Но не только любители экзотики готовятся в этому событию. Астрономы с его помощью рассчитывают получить много новой информации как о Бетельгейзе, так и о Леоне, которая уже имеет в своем "послужном списке" опыт звездных затмений. Именно в ходе такого затмения, произошедшего в сентябре этого года, группе испанских ученых удалось выполнить оценку размеров астероида. По их мнению, они составляют приблизительно 55 километров в ширину и 80 километров в длину.

Впрочем, часть астрономов сомневается в точности этих оценок. Так же неясно, закроет ли астероид всю звезду целиком, вызвав полное затмение, или ограничится затмением в виде «огненного кольца» с крошечной пылающей каймой вокруг звезды.

«Какой сценарий мы увидим, пока неясно, что делает событие еще более интригующим»,

— говорит астроном Джанлука Маса, основатель проекта «Виртуальный телескоп».

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