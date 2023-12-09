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Готовится к запуску марсианская миссия, которая должна вернуть на Землю образцы грунта с Фобоса
Изучение этих образцов позволит ученым разгадать тайну происхождения спутников Марса

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Два естественных спутника Марса - Фобос и Деймос - вот уже многие десятилетия являются яблоком раздора для ученых-астрономов. Часть из них полагает, что две эти, относительно небольших скалы (22 и 13 километров в диаметре), состоят из обломков планеты и/или большого астероида, когда-то врезавшегося в поверхность Марса. Другие уверены, что Фобос и Деймос - это астероиды, захваченные гравитационным полем планеты и ставшие ее спутниками.

Конец спорам могло бы положить изучение образцов грунта, взятых с этих объектов и лоставленных на Землю. В этом случае, ученые будут иметь возможность сравнить их, например, с многочисленными материалами, полученными из упавших на Землю метеоритов. Наиболее вероятно, что спутники будут также состоять преимущественно из углеродистого хондрита.

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Самое любопытное то, что у ученых есть возможность проверить и гипотезу об ударном происхожении Фобоса и Деймоса. Казалось бы, как такое возможно, если человечество пока не сумело организовать доставку на Землю образцов марсианского грунта ? Да, действительно, пока не смогло, но, тем не менее, такие образцы у ученых есть. Дело в том, что на Землю регулярно падают метеориты, родиной которых является Красная планета. На сегодняшний день их насчитывается уже 266 штук. Так что сравнивать есть с чем.

Дело за малым: получить материал с поверхностей лун Марса и доставить его на Землю для детального анализа. И это может случиться уже в ближашее время. Менее, чем через год Японское агентство аэрокосмических исследований (Jaxa) планирует отправить миссию, носящую название «Martian Moon eXploration» (MMX), на Фобос и Деймос. Это должно произойти в сентябре 2024 года при помощи новейшей японской ракеты-носителя (РН) H-3. Впрочем, всё еще может измениться, поскольку первый и пока единственный полет этой РН, состоявшийся в марте 2023 года, оказался неудачным. И нет стопроцентной уверенности в том, что ракета будет готова к указанному сроку.

Если же всё пойдет по плану, то космический аппарат достигнет Марса в 2025 году и затем перейдет на орбиту вокруг Фобоса. После сбора образцов грунта с поверхности спутника космический путешественник отправится домой. Возвращение на Землю запланировано в 2029 году. Почему так поздно ? Ведь путь до Марса занимает всего лишь 7-8 месяцев ? Дело в том, что прежде, чем отправиться в обратный путь, аппарату придется дождаться благоприятного взаимного расположения планет. Собственно говоря, та же проблема будет ожидать первых космонавтов/астронавтов/тайконавтов.

У Японии уже имеется положительный опыт по доставке образцов космического грунта на Землю. Речь идет об успешной миссии "Хаябуса-2" на астероид Рюгу.

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MMX может стать одной из самых впечатляющих миссий запланированных на ближайшее время. До ее старта остается около десяти месяцев, и наверняка многие ученые мужи скрещивают пальцы за ее успех.

#космос #марс #образцы грунта #образцы марсианской грязи
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