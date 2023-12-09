Самая знаменитая комета в истории человечества достигнет афелия 9 декабря и после этого начнет свой путь к Земле

Комета 1P/Галлея, пожалуй, наиболее широко известная в человеческой культуре из всех комет, уже завтра удалится от Солнца на максимальное расстояние. После чего начнет свой долгий обратный путь к Земле.

Комета Галлея. Источник: NASA

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Свое название она получила в честь английского астронома Эдмунда Галлея, который смог вычислить период обращения этой небесной странницы вокруг Солнца, благодаря чему стало возможным предсказывать ее появление на нашем небосводе.

Более того, зная периодичность кометы, удалось "проследить" и ее предыдущие визиты в ближайшие окрестности нашей звезды. Выяснилось, что она, как минимум, 30 раз приближалась к Солнцу. По крайней мере, именно столько появлений этой хорошо видимой невооружённым глазом кометы зафиксировали исторические хроники различных народов, начиная с Китая и Вавилона в 240 году до нашей эры.

Период обращения кометы Галлея вокруг Солнца составляет около 75 с половиной лет. В последний раз она "посещала" Землю в феврале 1986 года. А сейчас, двигаясь по сильно вытянутой эллиптической орбите, комета удалилась на максимальное расстояние от Солнце и находится вне пределов досягаемости на наземных телескопов.

Нетрудно прикинуть, что в следующий раз комета Галлея сблизится с нашей планетой в 2061 году. Так что многие из читателей имеют шанс лично увидеть ее в ночном небе. Некоторым везунчикам это удается даже 2 раза в жизни.

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