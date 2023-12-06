Максимальное сближение произойдет в ночь с 6-го на 7-е декабря, бежать в бомбоубежище не стоит, минимальное расстояние составит более 5,5 миллионов километров

Огромный астероид, чей размер в поперечнике превышает 1 километр, на большой скорости приближается к Земле. Максимальное сближение двух небесных тел произойдет в полночь с 6-го на 7-е декабря по московскому времени.

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Этот незваный гость впервые был обнаружен в далеком 2001 году, что отражено в его названии: 2001 QQ142. И вот, спустя 22 года, совершив виток по своей орбите, он он вновь приближается к Земле. Столкновение с таким крупным астероидом сулит Земле весьма серьезные последствия, вплоть до гибели миллионов людей и вымирания многочисленных видов животных. Однако, пока нам беспокоится не стоит. Хотя данный небесный объект и отнесен к потенциально опасным, в этот раз он пройдет на расстоянии примерно 5,5 миллионов километров от Земли, что примерно в 14 раз больше, чем расстояние до Луны.