Почему эта ракета может свести на нет военные планы Америки в регионе

Появились фотографии истребителей J-16 ВВС Китайской народно-освободительной армии (НОАК), оснащенных новейшей ракетой класса «воздух-воздух» очень большой дальности.

J-16 (слева) с PL-XX и другими ракетами

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На Западе эта крупная ракета, проходит под обозначением «PL-XX», а ее настоящее название пока остается неизвестным. По оценкам экспертов, дальность поражения целей этого вооружения составляет свыше 500 километров, что однозначно выводит ее на первое место в мире по этому показателю.

Единственной системой, хоть как-то сопоставимой с этим вооружением по дальнобойности, является российская ракета Р-37М с дальностью действия 400 км, которая за последнее время очень хорошо зарекомендовала себя во время российско-украинского конфликта. Что касается Запада, то тут лучший результат у комплекса AIM-120D, но он составляет более чем скромные 180 километров.

Новая китайская ракета PL-XX имеет своей основной целью уничтожение на очень больших дистанциях особо ценных самолетов противника. К этой категории могут быть отнесены, например, самолеты ДРЛОиУ, стратегические бомбардировщики и воздушные заправщики.

По имеющейся информации PL-XX оснащена комбинированной (радиолокационной и инфракрасной) головкой самонаведения (ГСН). Кроме того, наличие канала передачи данных делает также возможным наведение ракеты оператором, находящимся на борту истребителя или самолета ДРЛОиУ. Всё это в комплексе гарантирует высокую вероятность поражения цели.

Эскадрильи J-16, оснащенные таким вооружением, считаются оптимальным дополнением для самолетов-невидимок J-20, количество которых в ВВС Китая растет очень высокими темпами. J-20 в этом случае могут скрытно развертываться значительно ближе к противнику, благодаря своей малозаметности, и использовать свои мощные радары для подсветки ключевых целей.

Принятие на вооружение ракеты PL-XX в этом случае представляет собой очень значительную проблему для Соединенных Штатов и их союзников. Дело в том, что большинство западных истребителей обладают менее мощными радарами и имеют гораздо меньшую дальность действия, чем их китайские и российские оппоненты. Это делает критически важным развертывание самолетов поддержки, таких как танкеры и машины ДРЛОиУ, особенно над Тихим океаном. А новая китайская ракета может попросту лишить их такой возможности.

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