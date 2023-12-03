Готово ли НАСА попытаться продлить жизнь легендарного космического телескопа?

Легендарный космический телескоп "Хаббл" вновь "ушел на больничный". 29 ноября НАСА сообщило о его переводе в безопасный режим из-за возникших проблем с одним из гироскопов. Проблема впервые проявилась еще 19 ноября, и тогда наземной команде аппарата удалось возобновить функционирование «Хаббла». Но 21 и 23 ноября неполадки повторились снова.

В заявлении, распространенном агентством, сообщается, что специалисты изучают проблему, но пока не могут дать прогнозов по срокам возобновления научной программы телескопа. В приципе, «Хаббл» способен функционировать даже при всего лишь одном работающем гироскопе. Правда, в этом случае ему будут доступны не все виды исследований.

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Космический телескоп «Хаббл» после последней миссии по обслуживанию в 2009 году. Фото: НАСА

Напомню, что телескоп был выведен в космос на борту корабля "Дискавери" еще в прошлом тысячелетии. Это случилось в далеком 1990 году. С самого начала ему пришлось столкнуться с ненадлежащей работой своей оптической системы. Качество снимков оказалось заметно хуже, чем планировалось. И, поскольку на создание "Хаббла" была потрачена астрономическая во всех смыслах этого слова сумма, было принято решение провести его ремонт на орбите. Это произошло в 1993 году во время полета корабля «Индевор». Ремонт прошел успешно, качество снимков значительно улучшилось, и ученые получили в свое распоряжение уникальный астрономический инструмент.

Впрочем, время шло, оборудование телескопа вырабатывало свой ресурс, и поэтому к нему было направлено еще четыре ремонтных миссии, которые проводили его обслуживание непосредственно в космосе. Последний такой полет состоялся в 2009 году. Именно во время него и были заменены все шесть гироскопов. На сегодняшний день три из шести вышли из строя. И вот сейчас возникли неполадки в работе одного из трех оставшихся гироскопов.

Произошедшее событие привело к возобновлению среди специалистов дискуссии о том, возможно ли проведение частной миссии по корректировке орбиты телескопа и его потенциальному ремонту. И на каких условиях может состояться этот полет.

Эта проблема уже изучалась SpaceX и НАСА, начиная с сентября 2022 года, но никаких подробностей о результатах исследования или дальнейших шагах не сообщалось. Одним из возможных вариантов является использование корабля Crew Dragon от SpaceX. Например, во время полета по программе «Поларис», продвигаемой миллиардером Джаредом Айзекманом.

Существуют также и другие варианты решения проблемы. В прошедшем декабре НАСА опубликовало запрос на предоставление предложений коммерческих миссий по обслуживанию "Хаббла". При этом Агентство заявило, что не будет финансировать такой полет. Но это позволит компании-подрядчику продемонстрировать свои возможности по обслуживанию спутников. НАСА получило восемь ответов на этот запрос. В настоящее время Агентство проводит их оценку, но пока не сообщает дату завершения этой проверки.

На сегодняшний день необходимо решение двух проблем, связанных с телескопом. Первая - подъем орбиты "Хаббла", которая за последние годы снизилась из-за влияния атмосферы примерно на 50 километров. Вторая - ремонт и возможная модернизация аппарата.

Эксперты космической отрасли полагают, что первая задача вполне осуществима с использованием Crew Dragon или космического корабля-робота. Это позволит продлить срок существования "Хаббла", который из-за атмосферного торможения может сойти с орбиты уже после 2030 года.

Однако относительно возможности ремонта телескопа специалисты настроены весьма скептически. У корабля Dragon нет ни воздушного шлюза, ни роботизированной руки для обслуживания других аппаратов. А автоматические системы еще никогда не демонстрировали свою способность выполнять сложный ремонт на орбите.

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Кроме того, несмотря на запрошенное безвозмездное выполнение миссии НАСА всё равно придется потратить определенные средства. Например, на оборудование, необходимое для выполнения ремонта, и на оплату работы своих инженеров, поддерживающих эту миссию. И это на фоне подготовки научных подразделений Агентства к возможным значительным сокращениям бюджета.