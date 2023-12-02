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Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
Вопрос в том, захотят ли в Китае делиться лунным грунтом со страной, которая всячески ограничивает двустороннее сотрудничество в космической области

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Американцы из НАСА практически наотрез отказываются от сотрудничества с китайцами в космосе, опасаясь, по всей видимости, утечки технологий. Пожалуй, даже в отношениях с Советским Союзом и Россией открытости было значительно больше.

По сути, Китаю просто-напросто отказали в участии в проекте Международной космической станции (МКС). Впрочем, горевали китайские инженеры недолго. Сейчас они располагают своей собственной орбитальной станцией, которая более "свежая", чем МКС. Это технический плюс для Китая, но имеются и политические дивиденты. Есть все основания заявлять, что "Тяньгун" открыт для всех, в отличие от МКС.

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Американцы продолжают  упорно стоять на своем. Администратор НАСА Билл Нельсон полагает, что сотрудничество зависит от большей прозрачности со стороны Пекина. 

«Сотрудничество с Китаем зависит от Китая. Там должна быть открытость, а этого не произошло», 

— заявил он на 73-м Международном астронавтическом конгрессе (МАК) в Париже в 2022 году. 

Забавно слышать такие утверждения от представителя страны, где действует так называемая «Поправка Вольфа». Это положение, обязывающее любое физическое или юридическое лицо, получающее финансирование НАСА и желающее принять участие в двусторонней деятельности с Китаем, подать предварительный письменный запрос и получить разрешение Конгресса. А сверх того, справку от ФБР о том, что эта деятельность не представляет угрозы национальной безопасности.

Но сейчас, по мнению ресурса spacenews.com, США сделали шаг навстречу КНР в этой области. По крайней мере, так считает журналист Эндрю Джонс:

"Этот шаг открывает редкую возможность сотрудничества между Китаем и организациями и исследователями, финансируемыми НАСА. Это также происходит, несмотря на резкую риторику администратора НАСА Билла Нельсона в отношении Китая и его заявленную поддержку сохранения текущих ограничений на сотрудничество."

Что же это за "аттракцион невиданной щедрости" США ? Может быть, они решили подарить китайским товарищам один из кораблей Space Shuttle? Или поделиться технологиями многоразовых разгонных блоков? На худой конец, пригласить тайконавтов провести недельку-другую на борту МКС? Холодно. 

Исследователям, финансируемым НАСА, было разрешено подать заявку на доступ к китайским лунным образцам, доставленным на Землю аппаратом «Чанъэ-5» в качестве исключения из запрета на двустороннюю деятельность. Вот так! Ни больше, ни меньше!


Панорама, снятая посадочным модулем «Чанъэ-5», на которой виден роботизированный манипулятор для отбора проб и следы черпака на лунном реголите. Источник: CNSA/CLEP

Внутреннее электронное письмо, отправленное 29 ноября, информировало исследователей НАСА о том, что они смогут подать заявку в Национальное космическое управление Китая (CNSA) на доступ к частям образцов, собранных китайской миссией «Чанъэ-5».

«НАСА подтвердило Конгрессу свое намерение разрешить исследователям, финансируемым НАСА, подать заявку в Национальное космическое управление Китая на получение доступа к лунным образцам, возвращенным на Землю в ходе миссии «Чанъэ-5» и недавно предоставленным международному научному сообществу для исследовательских целей», 

– говорится в электронном письме.

НАСА рекомендует исследователям связаться с ним для получения инструкций о дальнейших шагах, в случае, если их запрос будет одобрен китайской стороной. При этом в письме подчеркивается, что разрешение распространяется только на образцы миссии «Чанъэ-5» и, что обычный запрет на двустороннюю деятельность с Китаем по проектам, финансируемым НАСА, остается в силе.

Вот такое сотрудничество по-американски. По сути, китайцам просто предлагают в качестве жеста доброй воли поделиться собранным миссией «Чанъэ-5» лунным грунтом, ничего не обещая взамен! Кроме запретов на сотрудничество.

Само НАСА, безусловно заинтересовано в этих материалах, поскольку, собранные американскими "Апполонами" и советскими "Лунами" образцы были взяты из других районов нашего спутника. Кроме того, получение исследователям НАСА доступа к образцам «Чанъэ-5» может принести пользу и проекту «Артемида».

«Солнечная система — это большое место, и планетарная наука может получить огромную выгоду от дополнительных, недублирующихся направлений исследований, а также от обмена образцами и другими результатами», 

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- считают в Агентстве. Но о сотрудничестве там вспоминают только тогда, когда это выгодно им. И тут возникает резонный вопрос: а зачем это Китаю?

#китай #nasa #наса #луна #лунный грунт
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