В то время, как марсианский вертолет Ingenuity продолжает добиваться впечатляющих успехов, НАСА уже тестирует технологии для аппаратов следующего поколения

Наверняка многие читатели, интересующиеся космонавтикой, с интересом следили за событиями, происходившими на Марсе в апреле 2021 года. Тогда, впервые в истории, на Красной планете состоялся полет беспилотного вертолета Ingenuity («Изобретательность»). Вертолет прибыл на Марс в феврале 2021 года вместе с марсоходом Perseverance в качестве «аппарата для демонстрации технологий с целью подтверждения концепции», поэтому задачи, поставленные перед ним, были достаточно скромными. Планировалось, что Ingenuity совершит около 5 полетов длительностью до 90 секунд, поднимаясь на высоту до 5 метров и удаляясь от марсохода не далее, чем на 50 метров. Цифры, конечно, абсолютно не впечатляющие, если не принимать во внимание тот факт, что все эти "полеты во сне и наяву" должны были происходить в атмосфере другой планеты, при плотности "воздуха" в десятки раз меньшей, чем та, к которой мы привыкли.

Но фактически достигнутые результаты превзошли самые смелые ожидания. На сегодняшний день вертолет совершил уже 66 (!) полетов, сумев забраться на максимальную высоту в целых 24 метра. А наибольшая дальность рейса составила 709 метров. Впечатляющие результаты для "демонстратора технологий" !

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А пока Ingenuity устанавливает на Марсе всё новые и новые рекорды, ученые на Земле отрабатывают технологии, которые планируют применить уже винтокрылых машинах следующего поколения. НАСА недавно обнародовало кадры испытаний пары лопастей будущего марсианского вертолета в Лаборатории реактивного движения агентства (JPL).

Благодаря впечатляющим результатам, достигнутым Ingenuity, НАСА намерено задействовать подобные дроны и в будущих миссиях на Марс. Естественно, с учетом бесценного опыта, полученного первой моделью. Новая система с двойным ротором, недавно испытанная в Лаборатории реактивного движения, оснащена двумя лопастями из углеродного волокна диаметром около 130 сантиметров, что на 10 сантиметров больше, чем у Ingenuity. Скорость движения лопастей из углеродного волокна почти достигала скорости звука и составила 0,95 Маха.

Фото испытаний двухвинтовой вертолетной системы 15 сентября 2023 года. (Изображение: НАСА/Лаборатория реактивного движения)

Испытания проходили внутри 8-метровой вакуумной камеры, в которой имитируются условия аналогичные тем, в которых аппарату предстоит функционировать во время выполнения своей миссии. В течение трех недель двойные роторы вращались с высокой скоростью с целью проверить их долговечность.

Всё это дает основания ожидать новых фантастических рекордов в последующих миссиях.

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