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scvitaly
Military Watch: Китайская республика купила американские F-16 по 124 миллиона долларов каждый
Тайвань приобрел американские F-16 block 70/72 по цене 124 миллиона долларов за штуку, в то время, как его собственный новый истребитель стоит всего 34 миллиона долларов

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Представляю удивление и, возможно, негодование некоторых читателей. Как ?! Китай купил у США самолеты F-16 ?! Да еще за такие огромные деньги ?! Автор сочиняет !

Нет, всё абсолютно верно, но с одним небольшим уточнением. Китайская республика - это не та страна, которую мы обычно называем Китай. Это - Тайвань. И его ВВС вполне официально именуются Военно-воздушными силами Китайской Республики.

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На их вооружении в настоящее время находится примерно 380 истребителей различных типов. В том числе, и около 50 самолетов Mirage 2000, поставленных Францией, которые уже не отвечают требованиям тайваньских военных. Именно их, в первую очередь, и призваны заменить 66 истребителей F-16 block 70/72, которые обойдутся местным налогоплательщикам примерно по 124 миллиона долларов США каждый (общая сумма сделки составляет 8,2 миллиарда). Это обновление авиационного парка вызвало немало споров, так как многие специалисты полагают, что новые модификации F-16 очень далеки от экономической эффективности, поскольку их стоимость практически в два раза превышает стоимость китайских истребителей-невидимок пятого поколения J-20.


, разделенных на шесть единиц, при этом Министерство обороны Китайской Республики заказало полный блок F-16. 70/72 самолета Fighting Falcon в 2019 году заменят 49 проблемных самолетов Mirage 2000, поставленных Францией. Хотя спорная сделка на сумму 8,2 миллиарда долларов привлекла значительное внимание, менее известно то, что ВВС Китайской Республики помимо 66 F-16 по цене примерно 124 миллиона долларов каждый, служба также должна получить еще 66 истребителей, произведенных внутри страны для чуть больше четверти стоимости. Президент Чун-шаньского института науки и технологий Китайской Республики Чан Гуань-чжун получил 2,22 миллиарда долларов на создание истребителей XT-5 «Blue Magpie», разработанных Aerospace Industrial Development Corp, также более известных как истребители Brave Eagle, которые будут призваны заменить количество аварийных истребителей F-5E/F, которые будут выведены из эксплуатации до января. 

Тайваньский истребитель "Brave Eagle"

Таким образом, парк тайваньских ВВС обновится практически на одну треть, причем оба новых класса истребителей, будут оснащены радарами с активной решеткой с электронным сканированием (AESA). В случае "Brave Eagle" речь идет о радарах, разработанных и произведенных на Тайване.

Корпорация аэрокосмического промышленного развития, выпускающая новый истребитель имеет богатый опыт производства самолетов. Сначала это были более 300 легких истребителей третьего поколения F-5E/F, произведенных по лицензии, а затем в 1980-х годах собственный двухмоторный легкий истребитель F-CK "Ching Kuo" - местная альтернатива американскома F-16. Этот самолет в настоящее время входит в состав двух из шести авиационных подразделений ВВС Китайской Республики. "Brave Eagle" является дальнейшим развитем "Ching Kuo", но, при этом, он крупнее и использует целый ряд новых производственных технологий, обеспечивающих удешевление производства и снижение требований к техническому обслуживанию. На самолете используются те же двигатели F125, что и на Ching Kuo, но 80 процентов других компонентов являются новыми, включая более широкое использование композитных материалов, новую авионику и системы радиоэлектронной борьбы, более толстые крылья и увеличенный запас топлива для увеличения радиуса действия.

Цена нового самолета сопоставима с ценами, по которым Китайская Народная Республика (вот он, настоящий Китай) поставляет на экспорт свои истребители JF-17 Block 2, а Южная Корея — истребители FA-50. Оба этих самолета обладают примерно такими же размерами и летно-техническими характеристики, но их авионика является менее современной. И если "Brave Eagle" сумеет продемонстрировать более низкие эксплуатационные расходы, у него есть все шансы стать одним из наиболее экономически эффективных истребителей в мире. Во всяком случае, среди самолетов, совместимых со стандартами НАТО.

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#тайвань #f-16 falcon #f-16 block 70/72 #китайская республика
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