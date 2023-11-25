Россия представила новую тактику «двойного удара» для атак баллистическими ракетами «Искандер»

С недавнего времени российская армия стала использовать новый тактический прием при нанесении ударов по украинским позициям с использованием баллистических ракетных комплексов «Искандер-М», который предполагает запуск нескольких ракет по выбранной цели. Эта тактика заключается в нанесении нескольких последовательных ударов, наносимых через определенные интервалы времени.

Запуск баллистической ракеты из комплекса "Искандер-М"

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Судя по сообщениям в СМИ, такой прием показал высокую эффективность, заставая противника врасплох и увеличивая их потери после того, как они собираются на месте первого удара.

Изначально российская армия не имела возможности широко применять данную тактику из-за нехватки ракет 9К720 для комплексов «Искандер-М», но увеличение производства в несколько раз, по сравнению с довоенными объемами, дало такую возможность, позволяя тратить большее количества ракет.

Дополнительные потери личного состава и военной техники спсобны больше подорвать боевой дух украинской армии, который и без того сейчас невысок, после провала летнего контрнаступления и нарастающих проблем с помощью со стороны США и их союзников.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», на сегодняшний день, является тем классом вооружений, в котором Россия имеет огромное превосходство в производственных мощностях перед конкурентами на Западе или в Восточной Азии, что позволяет ее оборонному сектору не только компенсировать траты военного времени, но и уверенно наращивать количество находящихся в эксплуатации изделий, одновременно продолжая экспортные поставки.

Ракеты, выпущенные этим комплексом создают серьезные проблемы для обороны противника не только из-за их способности нести специальные проникающие боеголовки, но и из-за своих пониженных полубаллистических траекторий с апогеем в 50 километров и способности активно маневрировать в полете, что делает их чрезвычайно трудной целью для перехвата.

«Искандер-М» во многом основан на советском ОТР-23 «Ока», который Советская Армия сняла с вооружения после окончания «холодной войны» под давлением США. При этом усовершенствованный вариант «Ока-У», в частности, имел внешний вид и технические возможности, очень близкие к возможностям новой российской машины.