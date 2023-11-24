Аппарат уже передал фотографии военной базы США на Гуаме

21 ноября Северная Корея осуществила запуск на орбиту своего нового спутника наблюдения «Маллигён-1». По заявлению Центрального информационного агентства Кореи, запуск является "ответом на действия США и их последователей по милитаризации космоса".

Само собой разумеется, что этот старт вызвал бурную реакцию и явное неудовольствие со стороны Сеула, Токио и Вашингтона.

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Несмотря на это, вскоре после запуска северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил космический центр страны и ознакомился с работой спутника, в том числе просмотрел изображения, полученные в 9:21 по местному времени, сделанные над островом Гуам. Он одобрил предложение космического агентства представить на предстоящем партийном пленуме планы по созданию системы аэрокосмического наблюдения за Южной Кореей и Тихоокеанским регионом, которые лягут в основу космических запусков КНДР в 2024 году.

Разговоры о создании Северной Кореей разведывательного спутника ходили уже более десятилетия. Это обусловлено ростом дальности действия арсенала баллистических и крылатых ракет КНДР. Спутники же смогут предоставлять актуальную информацию о возможных целях и потенциальных угрозах.

Наблюдение за военной базой США на острове Гуам уже много лет является одним из приоритетов для КНДР, поскольку именно эта территория является ключевым центром американских воздушные и военно-морских операций в регионе.

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Западные эксперты обращают особое внимание на тот факт, что и ракета-носитель «Чоллима-1», и сам спутник «Маллигён-1», были, по всей видимости, произведены в очень короткие сроки после того, как два предыдущих запуска - в мае и августе этого года -закончились неудачей. Это указывает на то, что космическая промышленность Северной Кореи способна осуществлять достаточно частые запуски для расширения возможностей спутникового наблюдения в будущем. Ожидается, что следующим этап космической программы может стать разработка спутников связи, в частности, для поддержки операций спецназа за пределами страны.

Уважаемые западные "партнеры", то ли еще будет... Не зря, ох, не зря северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил космодром Восточный во время своего визита в Россию.