На этот раз под огонь попал бронетранспортер Namer, один из самых тяжелых в своем классе

В сети появились новые кадры, демонстрирующие уничтожение израильской бронетехники в палестинском секторе Газа. На них ополченцы ХАМАС прикрепляют взрывчатку, в данном случае магнитную мину, к израильской "броне", а затем стреляют по ней из реактивных гранатометов.

Ополченец ХАМАС с РПГ подкрался к БТР Namer

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На этот раз "под раздачу" попал бронетранспортер Namer, построенный на базе шасси от танка Merkava IV. У него отсутствует 120-мм орудие, вместо которого на борту находятся девять бойцов в дополнение к трем членам экипажам. Этот класс боевых машин был запущен в производство в 2008 году. По оценкам экспертов, на сегодняшний день в войсках находится более 100 таких бронетранспортеров.

Namer имеет массу более 60 тонн, что значительно тяжелее даже многих танков, и обеспечивают один из самых высоких уровней защиты среди всех бронетранспортеров в мире. Правда, их немалые габариты оставляют вопросы относительно их экономической эффективности как в производстве, так и в эксплуатации, поскольку его расход топлива выше, чем у многих танков. После обстрела машины боевики ХАМАС начали стрелять из автоматического оружия по израильским солдатам, находившимся в бронетранспортере.

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Израильская бронетехника продолжает нести значительные боевые потери в секторе Газа. Особенно велики они были в первую неделю конфликта, в начале октября, когда ополченцы ХАМАС захватили более 100 единиц израильской бронетехники, в том числе несколько танков «Меркава IV», которые затем были уничтожены.