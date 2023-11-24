Россия впервые подтвердила боевое применение новых истребителей МиГ-35 в Украине

Министерство обороны России впервые подтвердило применение в зоне специальной военной операцииновейшего истребителя МиГ-35 поколения «4++». ОБ этом заявил главный конструктор государственной Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков.

«В свете текущих событий, особенно [войны на Украине], самолет уже участвует во всех проводимых операциях. Дальнейшие испытательные полеты еще предстоит завершить, и тогда Минобороны примет окончательное решение"

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Истребитель МиГ-35 ВКС России

МиГ-35 является результатом глубокой модернизации боевых самолётов МиГ-29М/М2. В настоящее время на вооружении ВКС России состоит всего лишь 6 подобных машин, которые, также как и МиГ-29, относятся к более легкому классу по сравнению с семейством самолетов Су (Су-27, Су-30СМ и Су-35).

Авионика МиГ-35 является одной из самых современных на вооружении ВКС России, хотя, из-за отмены планов по установке радара с АФАР «Жук-А/АЭ» ситуационная осведомленность и возможности радиоэлектронной борьбы самолета оказались несколько ограничены.

Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на расстоянии визуального контакта, так и на дальних дистанциях, и значительно превосходит все, что имеется на вооружении Украины, с точки зрения возможностей "воздух-воздух".

Однако без радара с АФАР ни одна из возможностей МиГ-35 не является выдающейся по сравнению с другими российскими истребителями. Поэтому Министерство обороны пока не приняло окончательного решения о дальнейшем будущем этого самолета в ВКС России, делая основную ставку на более тяжелые машины.

Ожидается, что основная выгода может быть получена на экспортных рынках, где истребитель сможет продаваться как истребитель, прошедший боевые испытания, и рекламироваться с учетом дальности полета ракет «воздух-земля» и, возможно, даже «воздух-воздух», которые он использовал в зоне боевых действий. Основными преимуществами МиГ-35 перед более тяжелыми истребителями, такими как Су-30СМ и Су-35, являются гораздо более простое техническое обслуживание и меньшие эксплуатационные расходы. Кроме того, ему достаточно более короткой взлетно-посадочной полосы. При этом самолет имеет самое современное вооружение и авионику.