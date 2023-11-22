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scvitaly
Astrolab объявляет о первых клиентах для коммерческой лунной миссии в 2026 год
Разработчик лунохода компания Astrolab объявила о подписании контрактов с восемью клиентами на общую сумму более $160 миллионов

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Компания, официально известная как Venturi Astrolab Inc., 21 ноября заявила о подписании первых восьми контрактов с клиентами на отправку полезной нагрузки на Луну на борту ровера Flexible Logistics and Exploration (FLEX). На данный момент, полет планируется осуществить летом 2026 года. В марте Astrolab объявила о контракте с SpaceX на запуск FLEX для этой миссии на коммерческом посадочном модуле Starship.

Astrolab объявила о восьми клиентах для первой коммерческой миссии своего лунохода FLEX, запуск которой запланирован на середину 2026 года.

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«Вся наша команда Astrolab рада приветствовать эти предприятия в Миссии 1. Вместе они представляют собой срез развивающейся лунной экономики», 

— заявила Джарет Мэтьюз, исполнительный директор и основатель Astrolab.

Общая сумма подписанных контрактов составляет более $160 миллионов. Astrolab раскрыла имена пяти из восьми клиентов. Все они являются стартапами на относительно ранней стадии разработки технологий, связанных с долгосрочным освоением Луны. 

Так, один из заказчиков - Argo Space Corp. - планирует запустить на луноходе прототип устройства для проверки технологии извлечения воды из лунного реголита. Другой клиент - Astroport Space Technologies - собирается отправить полезную нагрузку, чтобы проверить способы сортировки лунного реголита для получения фракций наиболее подходящего размера для производства строительных блоков. Interstellar Lab запустит две небольшие капсулы с растениями, которые ровер развернет на поверхности Луны, чтобы увидеть, как растения растут в лунной среде. LifeShip отправит капсулу с банком семян ДНК и архивом данных в рамках усилий компании по созданию банка семян на поверхности Луны в качестве «внеземной резервной копии». Avalon Space проведет серию экспериментов в области «науки, исследований и устойчивого развития».

Информация о трех клиентах пока остается нераскрытой, хотя в заявлении Astrolab говорится, что эти клиенты планируют раскрыть свое участие ближе к запуску. Astrolab продолжает искать заказчиков для Миссии 1, отмечая, что луноход FLEX имеет грузоподъемность 1500 кг и модульную систему для размещения целого ряда полезных нагрузок.

В заявлении компании не приводилось подробностей о продолжительности миссии или предполагаемом месте посадки. Однако ранее, Мэтьюз заявляла, что, хотя FLEX и нацелен на район южного полюса, учитывая интерес к нему из-за потенциального присутствия водяного льда, луноход может преодолевать тысячи километров, тем самым, снижая зависимость от выбора места посадки.

FLEX представляет собой роботизированную миссию, но Astrolab также разрабатывает версию аппарата, который сможет перевозить астронавтов, и предложила ее НАСА для участия в конкурсе агентства «Lunar Terrain Vehicle». НАСА планирует закупать луноходы в качестве услуг, так же, как оно делает это с лунными кораблями, начиная с миссии «Артемида-5» в конце этого десятилетия.

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НАСА планировало вручить проектам роверов одну или несколько наград в этом месяце. Однако в октябре агентство заявило, что отложило вручение наград до конца марта, «чтобы дать дополнительное время для оценки предложений».

#космос #луна #starship
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