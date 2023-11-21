К концу столетия глобальная температура может повыситься на 2,9 градуса Цельсия – даже если будут выполнены обязательства Парижского климатического соглашения. ООН говорит о «тревожном ускорении»

Несмотря на срочные предупреждения и все более заметные последствия изменения климата, международное сообщество продолжает двигаться к опасному глобальному потеплению до 2,9 градусов даже с учетом своих текущих обязательств по защите климата. Таков результат так называемого отчета о разрыве в выбросах, который Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) представила в понедельник, за полторы недели до Всемирной конференции по климату в Дубае.

Руководитель ЮНЕП Ингер Андерсен предупредила о резком повышении температуры.

реклама «Человечество бьет все ложные рекорды, когда дело касается изменения климата. Срочно необходимы значительные усилия»,

— заявила Андерсен в своем предисловии к докладу.

В отчете Unep ежегодно определяет разрыв между ожидаемыми выбросами и значениями, которые были бы необходимы для достижения Парижских климатических целей. В 2015 году в Париже международное сообщество согласилось ограничить глобальное потепление цифрой значительно ниже двух градусов, а, по возможности, даже до 1,5 градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой.

2023 год, вероятно, станет самым теплым годом за всю историю наблюдений, Поскольку выбросы парниковых газов достигли нового рекорда в 2022 году. В сентябре этого года, по словам руководителя ЮНЕП, температура во всем мире была в среднем на 1,8 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальные времена. Почти наверняка 2023 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений.Таким образом, обязательств, принятых на данный момент в рамках Парижского соглашения по климату, недостаточно. Даже если они будут соблюдаться, мир движется к повышению температуры на 2,5–2,9 градуса Цельсия в этом столетии по сравнению с доиндустриальными временами.

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Глава ЮНЕП подчеркнула, что возможность достижения целей Парижского соглашения во многом зависит от усиления мер по адаптации к изменению климата в этом десятилетии. Прогноз выбросов на 2030 год необходимо будет сократить как минимум на 28–42 процента по сравнению с запланированными в настоящее время сценариями, чтобы достичь согласованных целей по глобальному потеплению на 2 и 1,5 градуса.