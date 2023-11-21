По всей видимости, Израиль и ХАМАС, достигли договоренности по поводу освобождения заложников

По всей видимости, Израиль и ХАМАС, достигли договоренности по поводу освобождения заложников. Израильские СМИ сообщают, что 40 детей и 13 женщин будут освобождены в течение примерно пяти дней после прекращения огня. Соглашение предполагает освобождение заложников в обмен на прекращение огня. Об этом сообщает газета "Джерузалем Пост" со ссылкой на правительственные круги. Соответственно, режим прекращения огня должен продлиться пять дней (по другим данным – четыре дня).

реклама

Демонстрация за освобождение заложников ХАМАС в Тель-Авиве 20 ноября.

Фото: Алекси Дж. Розенфельд / Getty Images

Израильский телеканал "Channel 12" подтверждает принципиальное соглашение, которое уже получило зеленый свет от кабинета министров. Однако детали еще предстоит обсудить, и на вечер запланировано голосование. Поскольку сделка также включает освобождение заключенных из израильских тюрем, требуется согласие всего правительства.

Телеканал также сообщает, что в заключении находится от 150 до 300 палестинских заключенных, включая женщин и несовершеннолетних. Соответственно, за каждого израильского заложника из тюрьмы должны быть освобождены три палестинца. Ожидается, что обмен продлится несколько дней, при этом каждый день будут освобождаться 10 заложников и 30 палестинских заключенных, сообщает Times of Israel.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Кроме того, соглашение также включает разрешение на въезд в сектор Газа от 100 до 300 грузовиков, доставляющих продовольствие, медикаменты и топливо. По данным 12-го канала, спасение заложников может начаться в четверг или пятницу. Также возможно дальнейшее продление режима прекращения огня, чтобы освободить еще больше заложников.