В Красном море захвачено судно Galaxy Leader водоизмещением 48 000 тонн. Йеменские ополченцы утверждают, что оно связано с Израилем. ЦАХАЛ это категорически отвергает

19 ноября ополченцы йеменской коалиции Ансурулла захватили в Красном море грузовой корабль «Галактика Лидер» водоизмещением 48 000 тонн и взяли в заложники 25 членов экипажа. Этот инцидент произошел в рамках эскалации операций по поддержке Йеменом палестинских военных усилий. Дело в том, что ополченцы подозревают, что данное судно имеет тесные связи с государством Израиль.

Galaxy Leader Cargo Ship

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Силы Ансуруллы уже наносили удары по израильским целям, в том числе с использованием крылатых ракет большой дальности и беспилотников, а 8 ноября сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper, который, предположительно, поддерживал военные усилия Израиля.

По поводу захвата судна представитель коалиции Мохаммед Абдул-Салам заявил следующее:

«Все корабли, принадлежащие израильскому врагу или имеющие с ним дело, станут нашими законными целями. Задержание израильского корабля — это практический шаг, который доказывает серьезность йеменских вооруженных сил в ведении морского боя, независимо от его издержек. Это только начало».

Впрочем, израильские власти категорически отвергают какую-либо связь с задержанным судном. Вот что заявил по этому поводу ЦАХАЛ:

«Захват грузового судна хуситами недалеко от Йемена на юге Красного моря является очень серьезным инцидентом, имеющим глобальные последствия. Судно покинуло Турцию и направилось в Индию, на нем находились гражданские лица разных национальностей, в это число не входят израильтяне. Это не израильский корабль».

Израильские военные заявили, что захват корабля стал «очень серьезным инцидентом, имеющим глобальные последствия».

Израильские операции в секторе Газа вызвали широкое осуждение со стороны всего незападного мира, и особенно среди стран Ближнего Востока с мусульманским большинством, при этом международные наблюдатели широко обвиняют израильские силы в тяжких военных преступлениях, в массовом нападении на гражданское население и использовании незаконного оружия, такого как белый фосфор. Западные источники широко утверждают, что вмешательство Ансуруллы может быть попыткой заручиться поддержкой арабского народа, заняв твердую позицию в поддержку Газы.

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