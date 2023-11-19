Сотрудники ООН и ВОЗ обнаружили братскую могилу перед больницей Шифа, Необходимо немедленное прекращение огня для спасения оставшихся в живых пациентов и гражданского населения

По данным международных организаций, гуманитарная ситуация в секторе Газа катастрофическая. Группа сотрудников ООН под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила больницу Шифа в субботу, чтобы оценить ситуацию на месте и спланировать возможную операцию по эвакуации. Доклад, впоследствии опубликованный ВОЗ, рисует драматическую картину. В настоящее время больница является «зоной смерти», говорится в сообщении, а оставшиеся пациенты и медицинский персонал «в отчаянии».

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Вход в больницу Шифа в секторе Газа: персонал и пациенты «в отчаянии» Фото: Давуд Немер / AFP

Крупнейшая клиника в секторе Газа в данный момент располагается в зоне израильской военной операции. Израильская армия уже несколько дней обыскивает территорию больницы Шифа в поисках оперативного центра ХАМАС, который, как она подозревает, находится под обширным комплексом. Израильские солдаты размещаются внутри и вокруг клиники уже в течение нескольких дней, несмотря на международную критику военных репрессий в больнице.

Ситуация запутанная, информацию очень сложно проверить. Информация из различных источников отличается кардинально. Так, например, министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайла сообщил в субботу на Западном Берегу, что пациенты и медицинский персонал были вынуждены покинуть клинику в течение часа. После эвакуации в больнице осталось всего пять врачей. Израильская армия на это возразила, что никогда не отдавала приказ об эвакуации пациентов или медицинского персонала. Военные пояснили, что продление эвакуации произошло по просьбе директора клиники. Очевидцы из сектора Газа подтвердили немецкому агентству печати, что сотни людей покинули больничный комплекс пешком в южном направлении.

По информации сотрудников ООН в клинике все еще находится 291 пациент и 25 медицинских сотрудников. Среди них 32 младенца в «крайне критическом» состоянии, 22 пациента на диализе и два человека в реанимации. Подавляющее большинство пациентов получили ранения в результате ударов израильской армии по Газе. У некоторых сложные переломы, ампутации, ожоги, травмы головы и позвоночника, и они не могут передвигаться без медицинской помощи. У многих пациентов раны сильно инфицированы, поскольку в больнице больше нет мер инфекционного контроля и нет антибиотиков.

«То, что когда-то было самой крупной, самой современной и самой оснащенной больницей в секторе Газа, практически больше не функционирует как медицинское учреждение»,

— отмечают сотрудники Всемирной организации здравоохранения.

По заявлениям израильской армии, в больницу Шифа было доставлено более 6000 литров воды и 2300 килограммов продуктов питания. Однако ВОЗ утверждает, что в больнице не хватает воды, электричества, лекарств и медицинского оборудования, а также еды.

Представители ООН и ВОЗ обнаружили братскую могилу у входа в больницу. По их информации, в ней похоронено более 80 человек. За последние два-три дня из-за нестабильной ситуации с поставками погибло множество людей. Повсюду видны следы обстрелов. Из-за ситуации с безопасностью эффективная утилизация отходов больше невозможна, медицинские и твердые отходы разбросаны по территории, что приводит к высокому риску заражения.

"Учитывая эту плачевную ситуацию и состояние многих пациентов, в том числе младенцев, персонал обратился за помощью в эвакуации неизлечимо больных пациентов, о которых больше нельзя заботиться там",

- написал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в сети X.

Теперь ВОЗ хочет как можно быстрее разработать план эвакуации оставшихся пациентов, сотрудников и их семей. В ближайшие 24–72 часа люди из больницы Шифа будут доставлены в больницу Насера и Европейскую больницу в секторе Газа, хотя они и так переполнены. Чтобы это произошло, обе стороны конфликта должны будут гарантировать безопасные транспортные маршруты.

В течение нескольких дней гуманитарные организации настаивали на временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС, чтобы иметь возможность доставлять гуманитарную помощь и эвакуировать больных. Утром 18 ноября ноября появилась информация, что соглашение уже достигнуто, но некоторое время спустя это утверждение было опровергнуто.

В субботу утром организация «Врачи без границ» (MSF) попыталась эвакуировать свой персонал с помощью конвоя, направлявшегося на юг. Колонна состояла из пяти машин, на которых было четко обозначено название «Врачи без границ». Тем не менее, конвой подвергся нападению, родственник сотрудника MSF был убит, еще один получил ранения. Согласно заявлению MSF, организация ранее проинформировала обе стороны конфликта об операции по эвакуации. Колонна следовала по маршруту, согласованному с израильской армией. Но когда машины прибыли на переполненный блокпост, израильская армия не пропустила их. Согласно заявлению, сотрудники MSF услышали выстрелы и из страха повернули обратно в сторону комплекса MSF. Незадолго до офиса на колонну было совершено нападение – предположительно умышленное.

«Врачи без границ» призывают к немедленному прекращению огня и созданию безопасных коридоров эвакуации. В противном случае люди, которым не хватает еды и питьевой воды, рискуют умереть «в ближайшие несколько дней, если не часов», предупреждает организация.

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