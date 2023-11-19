Возможность прекращения поставок вооружения от США и последствия неудачного контрнаступления подрывают моральный дух ВСУ

18 ноября поступило сообщение о том, что пилот Вооруженных сил Украины перешел на сторону России, однако подробности этого события остаются пока неизвестными.

Сообщается лишь, что пилот российского ударного вертолета Ка-52 сыграл определенную роль в организации перелета, хотя вопрос о том, какой именно самолет использовался для побега, остается неизвестным. По неподтвержденным данным, это был тяжелый истребитель Су-27. Участие экипажа российского вертолета указывает на то, что, возможно, существовала некоторая связь с российскими силами, заранее спланировавшими это бегство.

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Инцидент произошел на фоне продолжающегося роста дезертирства среди украинских военных, моральный дух которых, был подорван из-за провала многомесячного летнего наступления на российские позиции, огромных потерь и неспособности новых западных вооружений переломить ситуацию в конфликте. Произошедшее же в последнее время перенаправление новых западных поставок оружия в Израиль будет лишь больше усугублять нехватку техники на Украине.

Сообщается, что в конце августа ВВС Украины потеряли несколько из остававшихся в живых лучших своих пилотов. При этом продолжает поступать информация об огромных потерях среди подразделений боевой авиации.

В многочисленных публикациях западных и российских источников сообщается, что украинские военные заставляют призывников вступать в интенсивные бои практически без подготовки, что приводит к огромным потерям, и, как следствие, к увеличению числа случаев быстрой сдачи в плен личного состава.

В свою очередь, военнослужащие из более хорошо обученных и верных украинскому режиму подразделений, проводят казни отступников для сдерживания дезертирства.

Украинские перебежчики в ряде случаев отправлялись служить на передовую вместе с российскими войсками, что широко освещалось российскими государственными СМИ.

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В то время как Россия значительно нарастила свои запасы оружия, частично восстановив темпы производства советских времен, а также осуществила закупки у Северной Кореи, которая имеет более крупные артиллерийские силы, чем сама российская армия, сокращение запасов Украины привело к тому, что все большее число аналитиков приходят к выводу, что поражение Киева становится всё более вероятным и может случиться уже в 2024 году.