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scvitaly
Starship/Super Heavy стартовал во второй полет
Starship сумел достигнуть космоса во время своего второго испытательного полета, но был взорван после потери связи

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18 ноября 2023 года система Starship/Super Heavy на удивление благополучно стартовала с космодрома Starbase компании SpaceX в Бока-Чика. Это произошло примерно в 8:03 утра по восточному времени. Старт был задержан всего на несколько минут из-за проблемы с «поздним нагнетанием давления» в верхней ступени.

Корабль SpaceX Starship/Super Heavy стартует во второй комплексный испытательный полет 18 ноября. Фото: веб-трансляция SpaceX

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В отличие от первого полета, когда несколько двигателей отключились, на этот раз все Raptor'ы функционировали без нареканий. Далее также штатно включились двигатели корабля, и спустя 2 минуты 45 секунд после старта, он отделился от ускорителя. В этом полете было испытано так называемое «горячее» разделение ступеней, при котором включение двигателей начинается еще до момента отделения.

Далее ускоритель Super Heavy должен был осуществить маневр «обратного хода», чтобы подготовиться к приводнению в Мексиканском заливе. Однако примерно через 3 минуты 30 секунд после старта ракета-носитель развалилась в ходе RUD («быстрой внеплановой разборки»), как SpaceX деликатно называет взрывы собственных творений. По всей видимости, причиной послужили какие-то отклонения от плана в ходе "горячего" разделения. Например, двигатели верхней ступени могли просто прожечь ускоритель.

Однако сам Starship благополучно продолжал подъем и, в итоге, достиг космоса, поднявшись на высоту в 149 километров. Но потом связь с кораблем была потеряна. В момент потери телеметрии Starship находился на высоте 148 километров и двигался со скоростью более 24 000 километров в час, что несколько меньше орбитальной скорости.

«Мы думаем, что, возможно, проиграли второй этап»,

— сказал в веб-трансляции Джон Инспрукер, главный инженер по интеграции SpaceX. 

План полета предполагал, выполнение одного почти полного оборота вокруг Земли без выхода на ее орбиту. Starship должен был снова войти в атмосферу и приводниться возле Гавайев через 90 минут после старта.

Несмотря на то, что не все цели миссии были выполнены, вцелом налицо значительный прогресс, если сравнивать с первым испытательным полетом в апреле. Тогда произошло несколько отказов двигателей Super Heavy и не удалось выполнить разделение ступеней.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что с момента первого полета компания внесла в систему «более тысячи» изменений. Помимо исправлений проблем, вызвавших провал первого полета, самым большим изменением в этой миссии стал переход на схему «горячего» разделения.

SpaceX также улучшила наземную инфраструктуру, которая была повреждена выхлопами двигателей Super Heavy, разбросавшими обломки бетона на расстояние до 10 километров от площадки. Компания установила дренчерную систему, призванную защитить бетонную площадку от повреждений. Собственно говоря, именно эта система и вызвала задержку с выдачей обновленной лицензии Федерального управления гражданской авиации.

Starship играет ключевую роль в будущих планах как самой SpaceX, так и НАСА. SpaceX планирует использовать его для запуска различных на орбиту различных грузов, например, полноразмерных спутников V2 Starlink. В настоящее время компания запускает их уменьшенные версии на ракетах Falcon 9, но более мощные спутники V2 Starlink предназначены именно для запусков на Starship.

Кроме того SpaceX получила грант от НАСА на сумму 4 миллиарда долларов на разработку лунной версии Starship для программы по исследованию Луны «Артемида», включая высадку экипажа на Луну для миссий «Артемида-3» и «Артемида-4». Поэтому заинтересованность НАСА в этой системе также вполне очевидна.

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#космос #nasa #spacex #наса #starship #nasa artemis #super heavy #starbase
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SpaceX провели второй запуск Starship, завершившийся неудачей
kilobait3
21:24
сша никогда не разрабатывали никакой достойной техники и тем более софта. по сей день нет ни одного ракетного двигла которое смогло что либо поднять на орбиту и тем более доставить на другой континент...
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21:22
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