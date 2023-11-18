Система Starship / Super Heavy сумела достичь высоты в 148 километров, но в итоге и ускоритель, и корабль взорвались

Свершилось то, чего ожидали все любители космонавтики. Система Starship / Super Heavy отправилась в свой второй испытательный полет. Старт произошел практически точно в запланированное время, задержка составила всего одну-две минуты. С небольшой паузой включились абсолютно ВСЕ двигатели первой ступени, что уже само по себе является шагом вперед для SpaceX, так как во время предыдущего полета уже во время старта отказали три агрегата, а потом их число увеличилось до 6.

В этот же раз, судя по "картинке", двигатели ускорителя отработали идеально. Разделение ступеней произошло на высоте около 90 километров, и, на первый взгляд, тоже прошло без сучка и задоринки. Однако чуть позже эксперты высказали предположение, что на самом деле на этом этапе возникли некоторые проблемы. Скорее всего, струи раскаленных газов от двигателей корабля повредили первую ступень Super Heavy. В итоге, запланированная посадка в океан не состоялась. Ступень была уничтожена по команде с Земли.

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Но сам корабль Starship в это время продолжал уверенно набирать высоту и скорость. Так продолжалось примерно до высоты 148 километров и скорости 21240 километров в час (или 5900 м/с). Что произошло потом пока непонятно. На кадрах трансляции видно что-то похожее на взрыв, но полной уверенности в этом нет.

Чуть позже "зависла" телеметрия, идущая с корабля. Это случилось на отметке высоты в 148 километров и скорости около 24118 км/ч. Одновременно исчезла и отметка о работе двигателей (правый нижний угол изображения)

По всей видимости, корабль взорвался. Было ли это решением самой компании, сработала ли система самоликвидации или взрыв стал спонтанным пока достоверно неизвестно.

P.S. Только что появилась информация, что корабль был взорван автоматической системой прерывания полёта через 8 минут и 8 секунд после старта системы, вскоре после планового отключения двигателей (причины этого неизвестны). При этом он достиг высоты - 148 км и скорости 24 124 км/ч.

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