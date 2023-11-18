Ранее Илон Маск заявлял, что для заправки посадочного модуля Starship потребуется «максимум восемь» запусков танкеров. Или "может быть всего четыре"

Буквально в эти минуты идет напряженная подготовка ко второму испытательному полету системы Starship / Super Heavy. Он должен состояться менее, чем через час - 18 ноября в 16-00 по московскому времени - если не случится очередного переноса. Любители космонавтики во всем мире с огромным нетерпением ждут этого события. От того, насколько успешным будет этот полет, во многом зависит скорость дальнейшего развития программы сверхтяжелого многоразового носителя. Новая лунная миссия "Артемида" также, в значительной степени, завязана на Starship. Ведь именно этот корабль, точнее, его лунную модификацию, предполагается использовать в миссии "Артемида-3" для высадки людей на нашу небесную спутницу.

Лунный корабль SpaceX Starship на Луне в представлении художника.

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Радостное предвкушение старта немного подпортило заявление представителя НАСА заявил о том, что архитектура миссии "Артемида-3" может серьезно измениться по сравнению с первоначальной.

Дело в том, что концепция SpaceX по эксплуатации лунного корабля Starship, разрабатываемого для программы Human Landing System (HLS), предполагает многократные запуски системы Starship / Super Heavy.

Во время первого старта на орбиту должен быть доставлен топливный склад. Вслед за этим последуют несколько запусков танкерных версий Starship, которые доставят на этот склад само топливо. И лишь после этого на орбиту отправится сам лунный корабль Starship, которому придется "заехать на заправку" перед тем, как отправиться к Луне.

Сколько именно запусков потребуется, было предметом постоянных дискуссий с тех пор, как НАСА выбрало Starship победителем в конкурсе HLS в 2021 году. В последнее время ни НАСА, ни SpaceX не называли конкретных цифр. Так, например, в докладе о программе HLS, представленном НАСА на Международном астронавтическом конгрессе 2023 года, расплывчато говорится о «серии многоразовых танкеров Starship», которые будут запущены для заполнения топливного депо до старта посадочного модуля Starship. Без указания их количества.

Эксперты, критикующие решение НАСА использовать Starship для высадки астронавтов на Луну, указывают именно на большое количество запусков в качестве главного недостатка архитектуры миссии. По мнению Счетной палаты правительства, отклонившей протесты Blue Origin и Dynetics в отношении победы Starship HLS в 2021 году, SpaceX потребуется в общей сложности 16 запусков для осуществления миссии Starship на Луну.

Илон Маск, известный своим оптимизмом, порой чересчур излишним, в 2021 году не согласился с такой оценкой, заявив, что потребность в 16 запусках «крайне маловероятна». Исполнительный директор SpaceX сказал, что для заправки посадочного модуля Starship потребуется «максимум восемь» запусков танкеров, добавив, что их "может быть всего четыре".

И вот сейчас, НАСА наконец-то озвучило свою новую оценку количества требуемых пусков. В Агентстве считают, что использование корабля Starship для высадки на Луну "Артемиды-3" потребует «около двадцати» запусков, что гораздо большего количества, о которм ранее заявляло руководство компании SpaceX.

В своем выступлении на заседании комитета Консультативного совета НАСА 17 ноября Лакиша Хокинс, помощник заместителя администратора в офисе программы НАСА «Луна-Марс», заявила, что

«компании придется выполнять запуски Starship с обеих своих площадок: из Техаса и с той, которая сейчас строится в Космическом центре Кеннеди, чтобы отправить на Луну посадочный модуль для «Артемиды-3».

По ее мнению, это обусловлено опасениями по поводу выкипания или потери криогенного жидкого топлива на орбитальном складе.

«Чтобы иметь возможность соблюдать требуемый график, а также управлять выкипанием топлива и т. д., потребуется быстрая последовательность запусков топлива. Мы должны иметь возможность выполнять запуски с обеих этих площадок с шестидневной ротацией»,

— сказала она.

Именно разработка посадочного модуля Starship обычно рассматривается как наиболее критичный этап для миссии «Артемида-3», поскольку и SLS, и космический корабль «Орион» уже совершили свои испытательные полеты. Однако Джим Фри, заместитель администратора по развитию разведочных систем, полагает, что на эту миссию влияет гораздо больше факторов.

«У нас есть целая куча новых вещей, которые будут собраны для «Артемиды-3», от новых скафандров, разрабатываемых Axiom Space, до добавления стыковочного порта на Орионе. Да, посадочный модуль абсолютно важен. Без этого мы никуда не сможем пойти. Но мы также никуда не можем пойти без скафандров»

Эти слова он произнес за сутки до запланированного запуска второго интегрированного корабля Starship / Super Heavy, получившего обозначение OFT-2, который является ключевым для разработки лунного корабля Starship и, следовательно, для Artemis.