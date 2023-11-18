Пока на испытания в боевые части передана небольшая партия из 15 барражирующих боеприпасов. В случае успеха, производство планируют увеличить

Новые времена диктуют новые способы ведения боевых действий. Кто, кроме специалистов, слышал еще 5-6 лет назад о массовом применении в конфликтах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вообще, и барражирующих боеприпасов (ББ), в частности. А на сегодняшний день, это один из ключевых видов вооружений, причем его развитие идет семимильными шагами.

Я уверен, что подавляющее большинство читателей слышали о ББ "Ланцет". Многие даже видели в интернете кадры его боевого применения. Весьма грозное оружие в умелых руках ! Выпускает их компания ZALA, входящая в концерн "Калашников". Боевое крещение эти беспилотники приняли в 2021 году в Сирии, но настоящая известность пришла к ним в 2023 году, когда во время украинского контрнаступления "Ланцеты" с успехом уничтожали вражескую технику.

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Некоторые западные эксперты с досадой говорят о том, что "Ланцет" - это дешевый способ уничтожения дорогостоящей западной техники, поставляемой Киеву. Да, действительно, стоимость этого БПЛА составляет около 3 миллионов рублей (или 35 тысяч долларов). Это, конечно, значительно меньше, чем стоимость, допустим, БМП "Брэдли", которая равняется примерно тоже 3 миллионам, но только уже "американских рублей". Но, согласитесь, если говорить о массовом применении, то и 3 млн рублей превратятся в весьма круглую сумму.

Именно поэтому рязанское КБ «Восток» решило в инициативном порядке разработать барражирующий боеприпас, который бы имел сопоставимые тактико-технические характеристики (ТТХ), но при этом стоил бы гораздо дешевле, что в условиях войны крайне важно. И, кажется, им это удалось.

БПЛА "Скальпель" на стартовой направляющей

Несколько дней назад появилась информация о том, что первая партия ББ «Скальпель» поступила в войска, находящиеся в зоне СВО для проведения боевых испытаний. По мнению экспертов, по дальности и скорости «Скальпель» несколько уступает тому же "Ланцету", но при этом имеет преимущество по массе боевой части, которая достигает 5 килограммов (против 3 кг у "Ланцета-3"). Но самое главное то, что предполагаемая цена будет в 10-20 раз ниже.

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В войска пока поступила очень ограниченная партия этих боеприпасов. Всего 15 изделий. По словам представителя КБ «Восток», сейчас запущено мелкосерийное производство «Скальпеля», способное выпускать около 20 ББ в месяц. Безусловно, это количество совершенно несопоставимо с потребностью в таких изделиях. Но, в случае положительных отзывов от военных по результатам испытаний, производство могут расширить.