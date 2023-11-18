Состояние фундамента еще одной итальянской падающей башни вызывает серьезную озабоченность у экспертов

Наверняка трудно найти человека, который бы не слышал о знаменитой "падающей" башне в итальянском городке Пиза. Выражение «Пизанская башня» стало нарицательным для обозначения любых конструкций, имеющих сильное отклонение от вертикали. Ее образ широко растиражирован в художественных и мультипликационных фильмах, а также в картинках.

Но оказывается подобные падающие башни, отнюдь, не редкость в мире. В Германии также есть несколько таких башен. Если судить по углу отклонения от вертикали, то список возглавляет бывшая оборонительная башня в Гау-Вайнхайме недалеко от Майнца в Рейнланд-Пфальце. Институт рекордов Германии (RID) подтвердил в сентябре 2022 года угол наклона 5,43 градуса. По этому показателю она лишь совсем немного опережает 27-метровою церковную башню Суурхузена в Восточной Фризии, угол наклона которой составляет 5,19 градуса. Для сравнения стоит напомнить, что наклон Пизанской башни чуть менее четырех градусов.

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В Италии Пизанская башня тоже не единственная, "потерявшая равновесие" башня. В городе Болонья в наличии имеются сразу две таких постройки ! Две падающие башни Гаризенда и Азинелли являются одними из самых важных достопримечательностей северного итальянского города. Они стоят на центральной площади Пьяцца ди Порта Равеньяна и формируют городской пейзаж. Башни-близнецы, которые, если смотреть с воздуха, возвышаются из узкого центра города, как небоскребы, очаровывали людей на протяжении веков. Итальянский народный поэт Данте Алигьери написал о башне Гаризенда в своей «Божественной комедии», а позже еще раз упомянул о ней в сонете.

Две падающие башни Гаризенда (справа) и Азинелли. Фото:Джорджио Бьянки





Но сейчас вся Болонья в большой тревоге. Знаменитая падающая башня Гаризенда вызывает всё большую обеспокоенность у городской администрации и экспертов из-за новых трещин в каменной кладке и недавно выявленных колебаний. Эксперты, годами наблюдавшие за башней и ее движениями, даже написали о «наивысшем уровне тревоги» в предварительном научном отчете мэру.

В Болонье научно-технический комитет с 2018 года ведет наблюдение за обеими падающими башнями — в частности, исследуются трещины в каменной кладке, а также колебания и вибрации, которые невозможно выявить без специального оборудования. В октябре 2023 года эксперты отметили необычные колебания. После этого городская администрация Болоньи закрыла территорию вокруг двух башен для посетителей. По данным городских властей, площадь будет закрыта еще несколько лет. Автобусные маршруты также были изменены из-за опасений, что вибрация на дороге может привести к увеличению трещин. Теперь будут изучены различные варианты возможного сокращения факторов, вызывающих трещины. Вокруг кладки уже возведена железная конструкция. Однако, по мнению экспертов комиссии, специально созванной для башни Гаризенда, меры принимаются недостаточно быстро.

"Городу следует принять меры безопасности. Состояние кладки хуже, чем когда-либо, из-за различных воздействий,"

- считает Серджио Лагомарсино, профессор градостроительства.

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К счастью, стоящая рядом башня Азинелли, которая в два раза выше, в настоящее время вполне устойчива.