Запуск Starship перенесен на 18 ноября

"Никогда такого не было, и вот опять..."

Эта крылатая фраза Виктора Черномырдина поневоле приходит в голову, когда следишь за эпопеей вокруг второго орбитального полета системы Starship / Super Heavy. Илон Маск уже больше двух месяцев на всех углах заявлял о том, что корабль готов к полету, и только лишь нерасторопность бюрократов из Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США держит его на Земле.

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Вчера по всем новостным каналам прошла информация о том, что долгожданная лицензия наконец-то получена. Примечательно, что, скорее всего, Маск заранее узнал об этом, потому как в последние дни недвусмысленно намекал на скорый полет Starship. Даже называлась дата - 17 ноября. Правда, всегда делалась оговорка: «при условии одобрения регулирующих органов».

И вот "добро" от регуляторов получено, дата старта подтверждена, названо даже точное время: с 16-00 до 18-00 по Москве. И тут же огромное количество любителей космонавтики бросились перекраивать свои планы на вечер пятницы. Одни взяли отгул на работе, другие решили прогулять занятие в институте... Все скрестили пальцы: "только бы не перенос".

И тут, как гром среди ясного неба, пост Маска в соцсети Х:

"Нам нужно заменить привод решётчатого руля, поэтому запуск переносится на субботу"

Во время предстартовых проверок крыльев корабля и рулей ускорителя были обнаружены некие проблемы с приводом рулей. После анализа ситуации инженеры SpaceX приняли решение снять корабль с ускорителя, чтобы произвести ремонт.

Корабль Starship снимают с ускорителя, чтобы облегчить доступ для проведения ремонта привода решетчатого руля

К этому моменту проблемный привод уже был заменён на новый, при этом компания решила подстраховаться и заменила привода рулей ещё на двух агрегатах. Таким образом, сразу 3 привода рулей были заменены на новые. Проведена проверка, рули функционируют штатно.

Теперь второй полёт Starship планируется на 18 ноября в 16:00 МСК. И снова ждем ...

Весь вопрос в том, чего именно ? Запуска или очередного переноса ?