Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выдало лицензию на второй орбитальный полет системы Starship / Super Heavy

Свершилось то, чего ожидали все любители космонавтики по всему миру: Федеральное управление гражданской авиации (FAA) решило, что компания SpaceX выполнила все требования по безопасности, защите окружающей среды, организационной и финансовой ответственности и, о чудо, выдало лицензию на второй орбитальный полет системы Starship / Super Heavy.

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Случилось сие знаменательное событие 16 ноября, после того, как накануне Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США завершила оценку водяной системы стартового стола в Starbase и выдало своё биологическое заключение, которое гласит:

"Не ожидается, что использование этой системы изменит солёность существующих илистых отмелей или уменьшит/изменит среду обитания ржанки или песочника (местных птиц). Систему предполагается использовать до 30 раз в год, включительно."

Маленькой ложкой дегтя в этой огромной бочке меда является тот факт, что данная модификация лицензии № VOL 23-129 Rev. 1 выдана только для 2-го полёта системы. То есть, на третий полет Starship / Super Heavy снова придется получать разрешение регулирующих органов. Сложность и длительность получения очередного разрешения будут сильно зависит от результатов предстоящего испытания. Если всё пройдет относительно гладко, то можно надеяться, что процесс лицензирования не слишком затянется. Ну а если нет...

Компания SpaceX, по всей видимости, имела инсайдерскую информацию о предстоящей выдаче разрешения и поэтому вела активную подготовку к испытанию. Сие эпическое событие может случиться уже 17 ноября в промежуток с 16 до 18 часов по московскому времени.

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Все любители космонавтики замерли в ожидании... Кто-то ждет триумфа SpaceX и Илона Маска, кто-то такого же феерического их провала... Подождем и мы. Буду держать вас в курсе.