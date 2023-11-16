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Нынешнее, мягко говоря, неспокойное время заставляет практически все страны мира держать порох сухим. Это касается не только обычных вооружений, но, в том числе, и ядерного арсенала. У кого он есть...
Недавно США решили проверить один из своих компонентов ядерной триады: межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. Это является обычной практикой, поскольку такие ракеты годами стоят на боевом дежурстве, и военным, время от времени, требуется убедиться в их способности выполнить боевую задачу. Для США эта проблема стоит особенно остро, так как Minuteman III является старейшим классом межконтинентальных баллистических ракет, находящихся на вооружении в мире. Прошедшие испытания не добавили оптимизма военным. Во время запуска 1 ноября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии ракета вышла из строя. После этого было принято решение уничтожить ее.
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Таким образом, потребность ВВС США в МБР нового типа делается всё более и более очевидной, поскольку арсенал Minuteman III, находящейся на вооружении с 1970 года, уже на многие годы превысил изначально запланированный срок службы.
Как отмечает командующий Стратегическим командованием Соединенных Штатов Чарльз А. Ричард:
«Вы не можете бесконечно продлевать срок службы Minuteman III… Приходит момент, когда продлевать этот срок становится нерентабельно. И вы быстро доходите до того, что вообще не можете этого сделать».
Проблема усугубляется тем, что конструкторы, создававшие их, уже умерли, а у нынешних инженеров нет даже части необходимой технической документации.
«Эта штука настолько старая, что в некоторых случаях [технических] чертежей больше не существует, а там, где чертежи есть, они отстают примерно на шесть поколений от отраслевого стандарта. И тех, кто может их понять — больше нет в живых»,
— заявил он.
Это прекрасно понимают в США. Но, как заявил 14 ноября министр ВВС США Фрэнк Кендалл, разработка нового поколения межконтинентальных баллистических ракет в рамках программы LGM-35A Sentinel проходит «с трудом». Предполагаемые сложности, с которыми инженерам придется иметь дело при создании новых носителей ядерного оружия, а также огромные затраты на их разработку и развертывание, привели к тому, что часть экспертов предлагает вообще отказаться от наземных ядерных сил, как уже поступили Франция и Великобритания.
Им возражают сторонники сохранения арсенала межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, акцентируя внимание на том, что такие ракеты имеют гораздо более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с сопоставимым потенциалом ядерного удара, обеспечиваемым бомбардировщиками или подводными лодками. Кроме того, они также подчеркивают бОльшую сложность для возможных противников уничтожения изолированных и укрепленных межконтинентальных баллистических ракет, что потенциально вынуждает их расходовать несколько своих собственных ядерных боеголовок для уничтожения каждой ракеты на земле.
Ухудшение качества арсенала Minuteman III и возникновение растущих трудностей в разработке преемника происходит на фоне того, что Китай, Россия и Северная Корея добились значительных успехов в модернизации своих собственных арсеналов. Первые две страны добились прорыва в разработке гиперзвуковых планирующих аппаратов с фактически неограниченной дальностью полета, в то время как Северная Корея добилась важных успехов в развертывании ракет с разделяющимися боеголовками и твердотопливных ракет, имеющих более короткое время запуска.