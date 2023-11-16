Министр ВВС США считает, что разработка срочно необходимой новой межконтинентальной баллистической находится под угрозой срыва программы

Нынешнее, мягко говоря, неспокойное время заставляет практически все страны мира держать порох сухим. Это касается не только обычных вооружений, но, в том числе, и ядерного арсенала. У кого он есть...

Недавно США решили проверить один из своих компонентов ядерной триады: межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. Это является обычной практикой, поскольку такие ракеты годами стоят на боевом дежурстве, и военным, время от времени, требуется убедиться в их способности выполнить боевую задачу. Для США эта проблема стоит особенно остро, так как Minuteman III является старейшим классом межконтинентальных баллистических ракет, находящихся на вооружении в мире. Прошедшие испытания не добавили оптимизма военным. Во время запуска 1 ноября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии ракета вышла из строя. После этого было принято решение уничтожить ее.

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Таким образом, потребность ВВС США в МБР нового типа делается всё более и более очевидной, поскольку арсенал Minuteman III, находящейся на вооружении с 1970 года, уже на многие годы превысил изначально запланированный срок службы.

Как отмечает командующий Стратегическим командованием Соединенных Штатов Чарльз А. Ричард:

«Вы не можете бесконечно продлевать срок службы Minuteman III… Приходит момент, когда продлевать этот срок становится нерентабельно. И вы быстро доходите до того, что вообще не можете этого сделать».

Проблема усугубляется тем, что конструкторы, создававшие их, уже умерли, а у нынешних инженеров нет даже части необходимой технической документации.

«Эта штука настолько старая, что в некоторых случаях [технических] чертежей больше не существует, а там, где чертежи есть, они отстают примерно на шесть поколений от отраслевого стандарта. И тех, кто может их понять — больше нет в живых»,

— заявил он.

Это прекрасно понимают в США. Но, как заявил 14 ноября министр ВВС США Фрэнк Кендалл, разработка нового поколения межконтинентальных баллистических ракет в рамках программы LGM-35A Sentinel проходит «с трудом». Предполагаемые сложности, с которыми инженерам придется иметь дело при создании новых носителей ядерного оружия, а также огромные затраты на их разработку и развертывание, привели к тому, что часть экспертов предлагает вообще отказаться от наземных ядерных сил, как уже поступили Франция и Великобритания.

Им возражают сторонники сохранения арсенала межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, акцентируя внимание на том, что такие ракеты имеют гораздо более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с сопоставимым потенциалом ядерного удара, обеспечиваемым бомбардировщиками или подводными лодками. Кроме того, они также подчеркивают бОльшую сложность для возможных противников уничтожения изолированных и укрепленных межконтинентальных баллистических ракет, что потенциально вынуждает их расходовать несколько своих собственных ядерных боеголовок для уничтожения каждой ракеты на земле.

Ухудшение качества арсенала Minuteman III и возникновение растущих трудностей в разработке преемника происходит на фоне того, что Китай, Россия и Северная Корея добились значительных успехов в модернизации своих собственных арсеналов. Первые две страны добились прорыва в разработке гиперзвуковых планирующих аппаратов с фактически неограниченной дальностью полета, в то время как Северная Корея добилась важных успехов в развертывании ракет с разделяющимися боеголовками и твердотопливных ракет, имеющих более короткое время запуска.