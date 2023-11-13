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Впервые проект истребителя Су-75 «Checkmate» был представлен широкой публике в 2021 году, спустя четыре года после объявления о начале работ по нему. Это совместная программа России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по созданию истребителя пятого поколения, ориентированного, в первую очередь, на потребности нашего ближневосточного партнера по проекту. Демонстрация макета самолета состоялась на авиасалоне МАКС-2021.
И вот, спустя еще два с половиной года, накануне выставки Dubai Airshow-2023, Российский государственный оборонный концерн «Ростех» заявил о начале «подготовки к запуску в предсерийное производство истребителя пятого поколения С-75».
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Стоит отметить, что согласно первоначальным планам, примерно в это время уже должен был состояться первый полет нового самолета. Но, как это обычно бывает, сроки сдвинулись вправо. Теперь первый опытный образец ожидается к концу 2025 года.
Отчасти такая задержка объясняется доработкой проекта с учетом отзывов ведущих зарубежных специалистов из государств, являющихся потенциальными клиентами.
«Это значительно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного одномоторного самолета и снизило технические риски при его разработке»,
- полагают в концерн «Ростех».
Дело в том, что ситуация с созданием Су-75 не является типичной для советской и российской авиационной промышленности. Как правило, сначала всегда создавался боевой самолет для нужд самой страны, а затем он предлагался иностранным заказчикам. Иногда, практически в первоначальном виде, а в некоторых случаях, после достаточно серьезной доработки под потребности заказчика.
А вот с Су-75 ситуация совершенно иная. Он изначально был ориентирован на внешний рынок. Позиция Министерства обороны России по этому истребителю пока не сформировалась. Как правило, оно отдает предпочтение более крупным самолетам с бОльшими боевыми возможностями.
Су-75«Checkmate» напротив, создавался как гораздо более легкий однодвигательный аналог тяжелого двухмоторного Су-57. Его основной козырь - невысокая стоимость приобретения и владения.
Многие эксперты полагают, что иностранный интерес к программе самолетов Су-75 увеличился, так как российские ВКС получили богатый опыт боевого применения истребителей пятого поколения в условиях конфликта высокой интенсивности. Ведь Су-57 - "старший брат" Су-75 - использовался для ряда операций в ходе СВО. Например, таких как подавление противовоздушной обороны и воздушные бои за пределами видимости. Ни один другой оператор истребителей пятого поколения не имеет даже отдаленно сравнимого опыта.
Это обстоятельство, как ожидается, может оказать значительное влияние на развитие программы Checkmate. Помимо Объединенных Арабских Эмиратов, ведущими потенциальными клиентами Су-75 являются Индия, Алжир, Туркменистан, Иран и другие крупные эксплуатанты его предшественника: легкого истребителя четвертого поколения МиГ-29.