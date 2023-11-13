Помимо Объединенных Арабских Эмиратов, ведущими потенциальными клиентами Су-75 являются Индия, Алжир, Туркменистан, Иран

Впервые проект истребителя Су-75 «Checkmate» был представлен широкой публике в 2021 году, спустя четыре года после объявления о начале работ по нему. Это совместная программа России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по созданию истребителя пятого поколения, ориентированного, в первую очередь, на потребности нашего ближневосточного партнера по проекту. Демонстрация макета самолета состоялась на авиасалоне МАКС-2021.

И вот, спустя еще два с половиной года, накануне выставки Dubai Airshow-2023, Российский государственный оборонный концерн «Ростех» заявил о начале «подготовки к запуску в предсерийное производство истребителя пятого поколения С-75».

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Стоит отметить, что согласно первоначальным планам, примерно в это время уже должен был состояться первый полет нового самолета. Но, как это обычно бывает, сроки сдвинулись вправо. Теперь первый опытный образец ожидается к концу 2025 года.

Отчасти такая задержка объясняется доработкой проекта с учетом отзывов ведущих зарубежных специалистов из государств, являющихся потенциальными клиентами.

«Это значительно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного одномоторного самолета и снизило технические риски при его разработке»,

- полагают в концерн «Ростех».

Дело в том, что ситуация с созданием Су-75 не является типичной для советской и российской авиационной промышленности. Как правило, сначала всегда создавался боевой самолет для нужд самой страны, а затем он предлагался иностранным заказчикам. Иногда, практически в первоначальном виде, а в некоторых случаях, после достаточно серьезной доработки под потребности заказчика.

А вот с Су-75 ситуация совершенно иная. Он изначально был ориентирован на внешний рынок. Позиция Министерства обороны России по этому истребителю пока не сформировалась. Как правило, оно отдает предпочтение более крупным самолетам с бОльшими боевыми возможностями.

Су-75«Checkmate» напротив, создавался как гораздо более легкий однодвигательный аналог тяжелого двухмоторного Су-57. Его основной козырь - невысокая стоимость приобретения и владения.

Многие эксперты полагают, что иностранный интерес к программе самолетов Су-75 увеличился, так как российские ВКС получили богатый опыт боевого применения истребителей пятого поколения в условиях конфликта высокой интенсивности. Ведь Су-57 - "старший брат" Су-75 - использовался для ряда операций в ходе СВО. Например, таких как подавление противовоздушной обороны и воздушные бои за пределами видимости. Ни один другой оператор истребителей пятого поколения не имеет даже отдаленно сравнимого опыта.

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Это обстоятельство, как ожидается, может оказать значительное влияние на развитие программы Checkmate. Помимо Объединенных Арабских Эмиратов, ведущими потенциальными клиентами Су-75 являются Индия, Алжир, Туркменистан, Иран и другие крупные эксплуатанты его предшественника: легкого истребителя четвертого поколения МиГ-29.