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scvitaly
SpaceX сообщает, что ее второй испытательный полет Starship может стартовать 17 ноября
Компания уже готова, осталось только получить разрешение от регуляторов

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Компания SpaceX готова провести второй испытательный полет космического корабля Starship уже 17 ноября. Об этом она сообщила на своей странице в сети X, ранее известной как Twitter, вечером 10 ноября.

«При условии одобрения регулирующих органов», 

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— тут же уточнил генеральный директор SpaceX Илон Маск.

Имеется в виду одобрение регулирующих органов Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Службы рыболовства и дикой природы США (USFW). 

Система запуска Starship / Super Heavy — самая высокая, тяжелая и, соответственно, самая мощная ракета в мире. Ее высота превышает 120 метров, а прогнозируемая грузоподъемность составляет 150 тонн. Но самое главное достоинство этой системы заключается в том, что она будет полностью многоразовой. SpaceX рассчитывает использовать Starship в качестве своей рабочей лошадки для выведения на орбиту тяжелых грузов, а также для миссий в дальний космос. В частности, НАСА планирует использовать модифицированный вариант Starship для высадки астронавтов миссии Artemis 3 на Луну. 

Starship на вершине сверхтяжелой ракеты-носителя на стартовой площадке Starbase. Фото: SpaceX

Система уже совершила свой первый испытательный полет в полной конфигурации. Это произошло 20 апреля 2023 года. Но, как и положено, первый блин оказался комом. В ходе трехминутного полета у ракеты отказали несколько двигателей, а затем произошел сбой разделения ступеней. В результате, SpaceX приняла решение о прекращении полета и взорвала ракету над Мексиканским заливом через несколько минут после старта.

Проанализировав причины неудачи, инженеры SpaceX внесли в конструкцию носителя множество изменений. В частности, во втором полете планируется применить горячее разделение ступеней, при котором двигатели корабля включатся еще до момента его отделения от огромной первой ступени.

«Первые летные испытания Starship позволили извлечь многочисленные уроки, которые напрямую способствовали нескольким модернизациям как транспортного средства, так и наземной инфраструктуры, чтобы повысить вероятность успеха в будущих полетах»,

— написала SpaceX в обзоре миссии.

«В ходе вторых летных испытаний, среди многих других улучшений, будут представлены система горячего разделения ступеней и новая электронная система управления вектором тяги (TVC) для двигателей Super Heavy Raptor, а также усиление фундамента площадки и стальной пламеотражатель с водяным охлаждением»,

Ко второму полету SpaceX построила новую дренчерную систему для защиты стартовой площадки и ракеты Starship от огромной мощности 33-х двигателей Raptor первой ступени. Во время испытательного полета 20 апреля потоки раскаленных газов, вырывающихся из сопел двигателей, образовали огромный кратер под стартовой площадкой, поднимая в воздух и раскидывая по округе куски бетона.

На сегодняшний день именно эта дренчерная система и стала камнем преткновения на пути получения лицензии на предстоящий полет. Она находится на рассмотрении Службы рыболовства и дикой природы США, которая должна определить, какое воздействие система может оказать на окружающую среду и на животных, обитающих в заповеднике дикой природы Бока-Чика, окружающем базу SpaceX Starbase..

«FAA продолжает работу над экологической экспертизой. В рамках своей экологической экспертизы FAA консультируется со Службой рыболовства и дикой природы США (USFWS) по поводу обновленной биологической оценки в соответствии с Законом об исчезающих видах. FAA и USFWS должны завершить эту консультацию до того, как будет проведена экологическая экспертиза лицензии»,

 — написало агентство 31 октября в заявлении, отправленном по электронной почте.

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#илон маск #космос #spacex #starship #космонавтика #starbase #super heavy #spacex starship
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