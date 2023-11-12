Сумма расходов на приобретение и эксплуатацию Канадой истребителей-"невидимок" F-35 превысит 600 миллионов долларов за каждый.

2 ноября представитель канадского парламента по бюджету проинформировал, что покупка страной истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A у Соединенных Штатов приведет к тому, что Канаде придется потратить около 53 миллиардов долларов США. Столь большая сумма стала причиной серьезной обеспокоенности в парламенте.

Истребитель пятого поколения F-35

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Дело в том, что хотя сумма сделки по приобретению Министерством обороны Канады 88 истребителей F-35A и сопутствующего оборудования составляет "всего" 14,2 миллиарда долларов (то есть, по 161 миллиону долларов за самолет), но высокие эксплуатационные расходы самолета добавят к ней за время службы еще почти 39 миллиардов долларов. В итоге и набежит 53 миллиарда "американских рублей". А поделив эту цифру на 88 боевых машин, мы и получим те самые 600 миллионов.

В отчете представителя бюджетного комитета, особо подчеркивается один из ключевых недостатков программы F-35: крайне высокие издержки при обслуживании. Самолет, изначально задуманный как имеющий эксплуатационные расходы, сопоставимые с F-16 и F-18, на смену которым он должен был прийти, в итоге оказался гораздо дороже в обслуживании. Это вынудило ВВС США отказаться от такой замены и изучать другие варианты.

Однако и эта оценка в 53 миллиарда долларов может значительно вырасти. Как из-за высокой вероятности аварий, так и в силу того, что новые эксплуатационные проблемы обусловят необходимость дорогостоящих модификаций и, как следствие, еще бОльшее увеличение эксплуатационных расходов.

Ярким примером такого конструктивного недостатка, который значительно увеличил эксплуатационные расходы, является недостаточная охлаждающая способность двигателя истребителя F-35. В июньском отчете аудиторов Счетной палаты правительства США было установлено, что это уже привело к дополнительным эксплуатационным расходам в размере 38 миллиардов долларов США. Дополнительные затраты на техническое обслуживание, связанные с этой проблемой, будут только увеличиваться, причем эта проблема будет решена лишь после замены двигателя. И, по всей видимости, это далеко не последний источник непредвиденных эксплуатационных расходов.

Впрочем, канадские военные надеются, что общие затраты на весь срок службы F-35, будут заметно ниже, чем у ВВС США, поскольку министерство обороны планирует, что их годовой налет составит значительно меньше часов. Пилоты же будут значительно больше полагаться на тренажеры. Так сказать, "тренироваться на кошках".

Ожидается, что канадские F-35 будут поставлены заказчику не ранее, чем через десять лет после размещения заказа, то есть в середине-конце 2032 года. Однако статистика поставок этих истребителей в последние годы, недвусмысленно указывает на то, что эти сроки сильно сдвинуться вправо.

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