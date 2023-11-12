Как считают журналисты агентства Reuters, в этом виновато чрезмерное увлечение Илона Маска идеей полета на Марс

Как показало журналистское расследование, проведенное агентством Reuters, сотрудники американской компании Space Exploration Technologies (SpaceX) получили свыше 600 различных производственных травм за последние девять лет. Ответственным за это пишущая братия "назначила" ее генерального директора Илона Маска. Ему инкриминируют слишком большое желание осуществить полет на Красную планету.

реклама

Журналисты побеседовали примерно с тридцатью бывшими и действующими сотрудниками компании. Как удалось установить, многие получили серьезные травмы или даже стали инвалидами.

«Записи включали сообщения о более чем 100 рабочих, получивших порезы или рваные раны, 29 — с переломами костей или вывихами, 17 — с переломами рук или пальцев, а также о девяти — с травмами головы, в том числе одним переломом черепа, четырьмя сотрясениями мозга и одной черепно-мозговой травмой. В восьми случаях пришлось прибегнуть к ампутации конечностей»,

— говорится в опубликованных материалах расследования.

По мнению работников, подобные инциденты происходят из-за хаоса в компании. Зачастую плохо обученный персонал пренебрегает правилами безопасности, стремясь своевременно выполнить установленный Маском план работ.

Как отмечают журналисты, и сам владелец компании нередко пренебрегает безопасностью своих сотрудников. Имели место случаи, когда он «играл с новым огнеметом» и стрелял в их направлении. Кроме того, известная нелюбовь самого богатого человека планеты к ярким цветам, привела к тому, что работников тоже призывали отказаться от желтой защитной одежды.

Как полагают опрошенные, такой подход вызван верой Маска в "особую миссию SpaceX по колонизации Марса".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

25 августа министерство юстиции США подало иск против корпорации SpaceX за дискриминацию при найме на работу беженцев и лиц, получивших убежище.