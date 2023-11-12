Эта миссия станет продолжением знаменитой миссии DART по изменению траектории астероида Диморф

Статистика говорит нам, что в какой-то момент, раньше или позже, но большой астероид столкнется с Землей. Случится это завтра, через 10 лет или через гораздо бОльший промежуток времени, этого мы пока не знаем. Но готовится нужно уже сейчас. И такая подготовка уже идет.

Читатели моего блога, интересующиеся космонавтикой, наверняка слышали о миссии DART (Double Asteroid Redirection Test, что в переводе означает «испытание перенаправления двойного астероида»). В ходе этой миссии впервые была осуществлена попытка измененить траекторию движения астероида. С этой целью космический аппарат "протаранил" один из астероидов двойной системы Дидим-Диморф. Произошло это 26 сентября 2022 года. Ученые по горячим следам оценили результаты воздействия и остались довольны.

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Если до столкновения с аппаратом Диморф совершал оборот вокруг Дидима за 11 часов 55 минут, то после — за 11 часов 23 минуты. Таким образом, человеку впервые удалось целенаправленно повлиять на движение небесного объекта.

Но, возможно, не все знают о том, что у миссии DART существует продолжение: миссия Hera. Космический аппарат будет запущен в октябре 2024 года и "на месте" изучит результаты столкновения DART с астероидом. Его масса составит 1128 килограммов. В качестве полезной нагрузки на борту будут находиться камеры высокого разрешения, высотомер и спектрометр. Компанию аппарату составят два наноспутника CubeSats, названные Milani и Juventas, которые будут запущены с Hera по прибытии к астероиду.

А пока аппарат проходит различные проверки на Земле в испытательном центре ESTEC ЕКА в Нордвейке. Начиная с перегрузок и акустических нагрузок при старте, до глубокого вакуума и экстремальных температур — все аспекты функционирования Hera будут тщательно проверены, прежде чем аппарат начнет свое космическое путешествие.

Недавно были завершены акустические испытания, подтвердившие, что космический аппарат способен выдержать грохот собственного старта на орбиту. Испытания проводились на Большой европейской акустической установке Агентства в испытательном центре ESTEC в Нидерландах. Это самая большая и мощная звуковая система в Европе, оснащенная квартетом шумовых рупоров, способных генерировать экстремальный шум мощностью более 154 децибел.

Камера LEAF имеет ширину 11 м, глубину 9 м и высоту 16,4 м. В одну из ее стен встроено множество огромных звуковых рупоров, которые могут производить шум громкостью до 154 децибел, словно вы стоите рядом с несколькими взлетающими одновременно самолетами.

В целях безопасности LEAF может работать только после закрытия дверей. Железобетонные стены надежно сдерживают шум. Они покрыты эпоксидной смолой для отражения звуковых волн и создания однородного поля внутри камеры. Сама камера поддерживается резиновыми опорными подушками, чтобы изолировать ее от окружающей среды, предотвращая повреждение остальной части испытательного центра или находящихся поблизости людей-наблюдателей.

Hera была помещена в камеру в своей стартовой конфигурации со сложенными вокруг корпуса солнечными панелями и с топливными баками, заполненными гелием, азотом и водой. Перед тестированием аппарат был оснащен более чем 130 акселерометрами для регистрации действующих на него сил, а затем опоясан микрофонами для записи уровней окружающего шума, чтобы гарантировать, что тесты достигнут запланированного объема.

Инженер-строитель ЕКА Саймон Уэнт, поддерживающий проект конструкции космического корабля Hera и многих его полезных нагрузок, комментирует:

«Несмотря на то, что эти акустические испытания были тщательно смоделированы заранее, это все равно был нервный момент, когда гигантские двери камеры LEAF закрываются, а затем активируются рупоры. Каждый сеанс испытаний длится всего минуту, но это все равно казалось очень долгим, пока мы ждали, чтобы выяснить, выдерживат ли структура и компоненты Геры звуковые волны».

Диего Эскориал Олмос, системный инженер Hera, говорит:

«Запуск будет самым напряженным моментов в жизни Hera , поэтому мы усердно работали, чтобы смоделировать его на этапе механических испытаний, сначала тряся космический корабль на шейкерных столах Испытательного центра ESTEC, а теперь мы проверили его профилем шума, полученным от нашего провайдера запуска, чтобы он был максимально реалистичным».

Инженер по механическим системам и конструкциям ЕКА Клифф Эшкрофт, добавляет:

«В действительности, самые высокие и наиболее разрушительные уровни акустического давления ощущаются на самой ранней стадии запуска, когда вибрации, отраженные от стартовой площадки, воздействуют на улетающий аппарат. Это своего рода финальное акустическое «похлопывание по спине», когда ракета-носитель и космический корабль отлетают от Земли».

Запуск Геры запланирован на октябрь 2024 года, а примерно два года спустя она встретится с системой астероидов Дидимос и Диморфос.

«Успешное завершение этапа механических испытаний Hera дает нам возможность уложиться в этот срок благодаря коллективной самоотверженности команды Hera ESA, генерального подрядчика OHB и European Test Services, управляющих Испытательным центром ESA»,

- комментирует Паоло Мартино, ведущий инженер миссии.





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