Все понимают важность проблемы, но пути ее решения видят по-разному. Ожидается, что дискуссии будут очень жаркими.

Представители 175 государств мира встретятся в ноябре 2023 года Найроби, чтобы обсудить, какие конкретные меры следует включить в глобальный договор по прекращению пластикового загрязнения. В прошлом году страны договорились завершить к 2024 году первый в мире договор ООН по борьбе с бедствием пластика, который уже встречается повсюду, от горных вершин до глубин океана, а также в человеческой крови и грудном молоке.

Ежегодное производство пластика может утроиться в течение четырех десятилетий

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Состоялось уже две встречи переговорщиков, но Найроби — это первая возможность обсудить проект договора, опубликованный в сентябре, в котором намечены многочисленные пути решения проблемы пластика.

Материалы, изготовленные из ископаемого топлива, столь широко распространились в современном мире, что в последние годы это вызывает растущую озабоченность.

Встреча, на которой будет обсуждаться будущее договора, состоится непосредственно перед переговорами по климату в богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратах в конце этого месяца, где дискуссии по ископаемому топливу и выбросам, вызывающим нагревание планеты, будут доминировать в повестке дня.

Хотя существует широкий консенсус в отношении необходимости договора по пластмассам, мнения о том, что должно войти в него, очень сильно разнятся.

«Это большая битва, которую мы сейчас увидим»,

— сказал Эйрик Линдебьерг из Всемирного фонда природы (WWF), один из участников переговоров.

Ряд стран и экологических групп настаивают на том, чтобы договор запретил одноразовую продукцию и установил строгие правила, ограничивающие количество фактического производства нового пластика, а также другие так называемые «высокоамбициозные» меры.

Отраслевые организации и крупные экономики-производители пластика уже много лет выступают за меры, направленные на улучшение управления отходами, повторное использование и переработку их продукции, а не на решение проблемы их происхождения.

Во время переговоров, продлящихся неделю, на обсуждение будут выдвинуты все варианты, и ожидается, что дискуссии будут весьма жаркими, поскольку конкурирующие мнения, наконец-то, встретятся лицом к лицу.

Договор может стать пактом о природе или «уютным соглашением с индустрией пластмасс» в зависимости от того, в каком направлении пойдут переговоры, заявил в прошлом месяце Питер Томсон, специальный посланник генерального секретаря ООН по вопросам океана.

Несмотря на растущее осознание проблемы, количество производимого нового пластика продолжает стремительно расти: годовое производство может увеличиться в три раза в течение ближайших четырех десятилетий. При этом, перерабатывается сейчас менее 10 процентов. В преддверии встречи в Найроби около 60 стран выразили коллективную тревогу по поводу этой тенденции и призвали принять «обязательные положения договора по ограничению и сокращению потребления и производства» пластика.

Грэм Форбс из Гринпис США, который также будет участвовать в переговорах в Найроби, заявил, что договор

«будет успешным или провалится в зависимости от того, насколько он ограничит производство пластика. Вы не сможете остановить перелив ванны, пока не закроете кран»

Многие страны не хотят поддерживать абсолютное сокращение производства пластика. Среди них Китай, США, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК, которые имеют крупные нефтехимические предприятия.

Промышленный альянс EPS, североамериканская торговая ассоциация предприятий по производству пенополистирола, заявил, что договор страдает от «отсутствия независимой научной экспертизы», и предупредил о «непредвиденных последствиях» некоторых предложений.

Встреча 13-19 ноября является третьей из пяти сессий в ускоренном процессе, направленном на завершение переговоров в следующем году, чтобы договор мог быть принят к середине 2025 года. На последних переговорах в Париже некоторые участники обвинили крупные страны-производители пластика в намеренном затягивании процесса после того, как два дня были потрачены на обсуждение процедурных вопросов. На этот раз встреча продлится на два дня дольше, но все еще существуют опасения, что договор может оказаться достаточно слабым, если время для его детального обсуждения будет потрачено на пустые хождения по кругу.

«Если нам не удастся в Найроби добиться прогресса, 2024 год будет очень напряженным, если мы хотим к концу года прийти к значимому договору »,

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— считает Линдебьерг, из Всемирного фонда природы (WWF).