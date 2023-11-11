Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
scvitaly
В Найроби 175 государств обсудят глобальный договор по прекращению пластикового загрязнения
Все понимают важность проблемы, но пути ее решения видят по-разному. Ожидается, что дискуссии будут очень жаркими.

реклама

Представители 175 государств мира встретятся в ноябре 2023 года Найроби, чтобы обсудить, какие конкретные меры следует включить в глобальный договор по прекращению пластикового загрязнения. В прошлом году страны договорились завершить к 2024 году первый в мире договор ООН по борьбе с бедствием пластика, который уже встречается повсюду, от горных вершин до глубин океана, а также в человеческой крови и грудном молоке.

Ежегодное производство пластика может утроиться в течение четырех десятилетий

реклама

Состоялось уже две встречи переговорщиков, но Найроби — это первая возможность обсудить проект договора, опубликованный в сентябре, в котором намечены многочисленные пути решения проблемы пластика.

Материалы, изготовленные из ископаемого топлива, столь широко распространились в современном мире, что в последние годы это вызывает растущую озабоченность.

Встреча, на которой будет обсуждаться будущее договора, состоится непосредственно перед переговорами по климату в богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратах в конце этого месяца, где дискуссии по ископаемому топливу и выбросам, вызывающим нагревание планеты, будут доминировать в повестке дня.

Хотя существует широкий консенсус в отношении необходимости договора по пластмассам, мнения о том, что должно войти в него, очень сильно разнятся.

«Это большая битва, которую мы сейчас увидим», 

— сказал Эйрик Линдебьерг из Всемирного фонда природы (WWF), один из участников переговоров. 

Ряд стран и экологических групп настаивают на том, чтобы договор запретил одноразовую продукцию и установил строгие правила, ограничивающие количество фактического производства нового пластика, а также другие так называемые «высокоамбициозные» меры.

Отраслевые организации и крупные экономики-производители пластика уже много лет выступают за меры, направленные на улучшение управления отходами, повторное использование и переработку их продукции, а не на решение проблемы их происхождения.

Во время переговоров, продлящихся неделю, на обсуждение будут выдвинуты все варианты, и ожидается, что дискуссии будут весьма жаркими, поскольку конкурирующие мнения, наконец-то, встретятся лицом к лицу.

Договор может стать пактом о природе или «уютным соглашением с индустрией пластмасс» в зависимости от того, в каком направлении пойдут переговоры, заявил в прошлом месяце Питер Томсон, специальный посланник генерального секретаря ООН по вопросам океана.

Несмотря на растущее осознание проблемы, количество производимого нового пластика продолжает стремительно расти: годовое производство может увеличиться в три раза в течение ближайших четырех десятилетий. При этом, перерабатывается сейчас менее 10 процентов. В преддверии встречи в Найроби около 60 стран выразили коллективную тревогу по поводу этой тенденции и призвали принять «обязательные положения договора по ограничению и сокращению потребления и производства» пластика.

Грэм Форбс из Гринпис США, который также будет участвовать в переговорах в Найроби, заявил, что договор

«будет успешным или провалится в зависимости от того, насколько он ограничит производство пластика. Вы не сможете остановить перелив ванны, пока не закроете кран»

Многие страны не хотят поддерживать абсолютное сокращение производства пластика. Среди них Китай, США, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК, которые имеют крупные нефтехимические предприятия.

Промышленный альянс EPS, североамериканская торговая ассоциация предприятий по производству пенополистирола, заявил, что договор страдает от «отсутствия независимой научной экспертизы», и предупредил о «непредвиденных последствиях» некоторых предложений.

Встреча 13-19 ноября является третьей из пяти сессий в ускоренном процессе, направленном на завершение переговоров в следующем году, чтобы договор мог быть принят к середине 2025 года. На последних переговорах в Париже некоторые участники обвинили крупные страны-производители пластика в намеренном затягивании процесса после того, как два дня были потрачены на обсуждение процедурных вопросов. На этот раз встреча продлится на два дня дольше, но все еще существуют опасения, что договор может оказаться достаточно слабым, если время для его детального обсуждения будет потрачено на пустые хождения по кругу.

«Если нам не удастся в Найроби добиться прогресса, 2024 год будет очень напряженным, если мы хотим к концу года прийти к значимому договору », 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

— считает Линдебьерг, из Всемирного фонда природы (WWF).

#экология #пластик #пластиковые отходы #пластиковое загрязнение #пластиковые трубочки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Air Company представила первую в мире экологически чистую водку
Ученые разработали метод производства энергии из углекислого газа
Российские ученые создали инновационный полиуретан, который не боится огня, ударов и солнца
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
35
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
10
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
2
Лавров заявил, что Запад хочет «дружить» с Арменией против России
1
Впервые в мире успешно пересажено глазное яблоко человека
2
"Ланцет" обзавелся LIDAR и теперь прожигает противодронные экраны ещё на подлете к технике ВСУ
1
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
13
Инженеры из РФ создали авиационную ракету нового поколения, сочетающую фугасную и бронебойные части
+
Ростех рассказал о ракете класса "воздух-поверхность"с мультимодульными свойствами
+
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
5
В GTA 6 может появиться кооперативный режим для основной кампании
+
Rocket Lab запустит гиперзвуковой аппарт в интересах Подразделения оборонных инноваций
+
Forbes: "Ланцеты" уничтожают бронетехнику ВСУ с помощью ядер, содержащих жидкий металл
1
Крупные майнеры распродали 100% добытых Биткоинов и готовятся к бычьему ралли после халвинга 2024
4
РФ вышла из комиссии СБ ООН по Северным потокам – спустя год расследования так и не началось
1
В Турции начался бойкот платежных систем Mastercard и Visa
2
Космические телескопы Уэбб и Хаббл совместно запечатлели потрясающее звездное скопление
+
SpaceX 7 декабря запустит многоразовый космический самолет X-37B на ракете Falcon Heavy
3
Российские баллистические ракеты ударили по западным ЗРК под Киевом
+
«Ланцеты» взяли на вооружение тепловизор – дрон-камикадзе стал ещё опаснее для ВСУ
+

Популярные статьи

Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
28
Как сломалась моя Xbox series S
30
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
18
"Проклятие монахини 2" - классический фильм об экзорцизме, но с нюансами
2
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
8
Canon планирует печатать самые современные микропроцессоры по технологии нанопечати
1
Пять классных фишек PlayStation, о которых редко говорят
6
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
4
Ка-50 «Черная акула» - вертолет, опередивший время
3
Military Watch: недостатки F-35 заставляют ВВС США задумываться над новым истребителем
1

Сейчас обсуждают

VDone
18:28
Не корректное сравнение, в одном случае 16Г памяти, а во втором 32Г Надо было сравнивать с 32Г, но при установке в слоты А1,А2 (одноканальный) и А2,В2(двухканальный)
Двухканальный режим памяти приносит на 54% больше FPS в играх по сравнению с одноканальным режимом
troglodit
18:27
будут бить по своей инфраструктуре с другой стороны? эти могут
Киев угрожает зеркальным ответом в случае возобновления ВС РФ ударов по энергосистеме Украины
Константин Прохорской
18:24
А запантетуют опять буржуи или китайцы?
Ученые Росатома впервые применили лазерный комплекс для ликвидации нефтеразливов
Ван Гог
18:23
А не надо угождать... Неизвестно какую зарплату и загробленную экологию - народу, а навар - олигархам. При этом хозяин этого предприятия не будет жить возле производства, а, как минимум, в Москве... е...
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Ван Гог
18:18
Столяр... У тебя мозгов не более стружки. Не понятно, что прибыль будут грести буржуи, а убитой экологией будем жить мы. Скажи ещё, что это забота о России...
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Михаил Шмыров
18:11
"будет стрелять отрицательно заряженными электронами" Это масло масленное.
Притягивающие лучи из научной фантастики реальны и могут решить проблему космического мусора
Алексей Трепаков
18:06
Лучший бюджетный корпус Phanteks Eclipse G360A за 10000р - это нормальный такой бюджет....
Tom’s Hardware представила свой рейтинг лучших корпусов для ПК в 2023 году
Зю
18:03
Расскажите это Аппле, которая последние ноуты на процах М3 выпустила с 8Гб за 1600$.
Двухканальный режим памяти приносит на 54% больше FPS в играх по сравнению с одноканальным режимом
ALFik
18:03
Такое впечатление Ирану больше всех надо, а остальные связываться не хотят. Слабенькая у них лига.
Президент Ирана призвал исламские страны ввести санкции против Израиля за его действия в секторе Газа
Зю
18:01
Встречаем ноуты под солью
Исследователи: использование соли может повысить производительность компьютера на 32%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем