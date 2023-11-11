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Прототип стратегического бомбардировщика B-21 Raider совершил свой первый испытательный полет
B-21 стал первым новым американским бомбардировщиком созданным за 34 года.

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10 ноября прототип стратегического бомбардировщика межконтинентальной дальности B-21 Raider совершил свой первый испытательный полет. Он поднялся в воздух с аэродрома завода 42 ВВС США в Палмдейле и направился на авиабазу Эдвардс, где и будут проходить официальные летные испытания. 

Первый летный прототип B-21

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До этого, в сентябре-октябре прошли многочисленные испытания руления, призванные «смягчить риски, оптимизировать конструкцию и повысить эксплуатационную эффективность». Тогда же были обнародованы и первые подробные изображения B-21, на которых заметны некоторые конструктивные особенности самолета. Такие, как маленькие и необычно расположенные боковые окна и воздухозаборники, очень глубоко утопленные в планере. По всей видимости, всё это имеет своей целью минимизировать радиолокационную заметность машины.

Изначально предполагалось, что B-21 совершит свой первый полет в 2020 году, но, как это часто бывает, сроки сильно сдвинулись "вправо". Это первый бомбардировщик, созданный в США, с того момента, как первый в мире бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit совершил испытательный полет 17 июля 1989 года.

B-21, по сравнению с В-2, имеет значительно меньший размер планера и меньшую дальность полета. За счет этого планируется добиться значительного снижения стоимости производства и эксплуатации. Ведь именно значительный перерасход средств на программу В-2, при сохранении конструктивных проблем, обусловил отмену закупки 100 из запланированных 120 серийных бомбардировщиков. Из-за нескольких серьезных аварий единственная эскадрилья B-2 недавно была выведена из строя на длительный период.

Американские военные рассчитывают, что программа B-21 избежит подобных проблем, и они будут развернуты на нескольких базах в различных регионах, в том числе на объектах за пределами американской территории. В случае с B-2 Spirit этого достичь не удалось из-за излишне сложной эксплуатации бомбардировщика. Так, например, им требовались специальные ангары с кондиционированием воздуха.  

В связи с этим, продолжают раздаваться призывы к увеличению размера предполагаемого парка до более чем 200 самолетов B-21. Но в этом вопросе очень многое будет зависеть от окончательных эксплуатационных затрат на самолет и степени, в которой потребности в его техническом обслуживании были сокращены по сравнению с непомерными требованиями В-2. После многочисленных задержек в разработке B-21, а также серьезных задержек и перерасхода средств практически по всем ведущим американским программам тактического вооружения после холодной войны, ожидается, что предотвращение дальнейших задержек с первым полетом поможет восстановить определенную степень доверия к программе.

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#b-21 raider #b-21 #b-2 #бомбардирдировщик #бомбардировщик-невидимка
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