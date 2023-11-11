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Ученые предложили использовать бактерии для повышения плодородности лунной почвы
Исследовательская группа из Китая обнаружила, что добавление микробов в лунную почву позволяет улучшить ее способность поддерживать растительную жизнь

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Мы с вами сейчас являемся свидетелями разворачивающейся Лунной гонки 2.0. Соревнование идет между миссией "Артемида" и проектом Международной лунной научной станции. Но в этот раз главной целью гонки является не банальный "флаговтык", а создание на нашей небесной соседке постоянно обитаемой базы. Своего рода, форпоста человечества во Вселенной. Ну, или, по крайней мере, в Солнечной системе.

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А это, задача на порядок еще более сложная, чем та, которая успешно была решена в далеком 1969 году. Потребуется разработать и реализовать огромное множество технологий, позволяющих человеку не просто набегами посещать Луну и "стойко переносить все тяготы и лишения", а эффективно работать на ее поверхности в течение продолжительного времени.

Одна из важнейших проблем, которую необходимо решить - это найти способ прокормить "лунатиков". Безусловно, на начальном этапе колонизации пища будет доставляться с Земли. Но, рано или поздно, придется выращивать еду на месте. Но как это сделать ? Транспортировать почву для выращивания растений с Земли ? Весьма затратный вариант.

Есть предложения использовать для земледелия луноделия реголит. В прошлом году команда ученых из США продемонстрировала, что в нем можно выращивать растения, например, кресс-салат. Это испытание показало, что лунная почва может работать, хотя и недостаточно хорошо, для чтобы растения могли созреть и дать пищу.

Команда агрономов и биотехников из Китайского сельскохозяйственного университета выдвинула предположение, что добавление бактерий в лунный реголит увеличит в почве количество фосфатов, используемых растениями. Чтобы проверить эту теорию, исследовательская группа использовала вулканический материал с горы в Китае — испытания показали, что он является близкой заменой реголита. Затем исследователи добавили по одному из трех типов бактерий в три экспериментальных емкости, наполненных вулканическим материалом: Pseudomonas fluorescens, Bacillus megaterium и Bacillus mucilaginosus. А затем проверили их на кислотность и способность выращивать растения.

После культивирования бактерий в образцах почвы исследователи протестировали образцы, чтобы увидеть результат. Они обнаружили, что добавление всех трех типов бактерий сделало образцы почвы более кислыми, что привело к снижению уровня pH почвы. Это растворило нерастворимые фосфатсодержащие минералы в почве, высвободив фосфор, сделав его доступным для растений.

Затем исследовательская группа непосредственно протестировала обработанную почву, посадив Nicotiana benthamiana. Было установлено, что на улучшенной почве растения имеют более развитую корневую систему, более длинные стебли и более крупными листьями по сравнению с теми, что были выращены на необработанной бактериями почве.

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Конечно же, до того момента, когда "и на Марсе будут яблони цвести", еще очень далеко. Но человечество шаг за шагом продвигается в этом направлении. Дорогу осилит идущий ! 

#космос #луна #лунная гонка #лунная база #реголит
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